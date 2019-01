Toda la verdad sobre Coutinho: de estrella indiscutible a carne de banquillo

¿Qué está pasando con Coutinho en el Barça? Su situación ha cambiado radicalmente en apenas unos meses y en Goal nos preguntamos por las claves de este cambio. Así ha sido el giro inesperado que ha provocado un cambio en la situación del brasileño, el fichaje más caro en la historia del Barcelona, que ha pasado de indiscutible a prescidible.

Un precio inflado. Se sabía que, en caso de que no le salieran las cosas, uno de los hándicap que jugarían en contra de Coutinho sería su alto coste. El Barça pagó por el brasileño 160 millones de euros, un precio prohibitivo que le convierte en el fichaje más caro de la historia azulgrana. Una mochila de responsabilidad que a Coutinho, ahora que las cosas no le salen, le está pesando. No es culpa suya, pero la gente no para de recordárselo. Y eso, se quiera o no, es un peso que recae sobre su espalda a la hora de rendir.

La alargada sombra de Iniesta. Desde que llegó, el barcelonismo tenía claro que Coutinho era un gran jugador, pero tanto entonces como ahora, muchos quisieron comparar sus prestaciones futbolísticas con las de Andrés Iniesta, y el brasileño, que es un gran jugador, no es Iniesta. De hecho, no tiene nada que ver. Si al comienzo del curso varios goles suyos con disparos de media distancia lograron entusiasmar al Camp Nou, ahora Coutinho parece haber perdido protagonismo.

El puzle táctico de Valverde. Es un hecho que a Coutinho le está costando encajar demasiado. En un principio, Valverde le quería como interior izquierdo pero el caso es que el brasileño no está dando el rendimiento que se le presuponía, está sin chispa y ha tenido ya varios partidos donde ha sido el protagonista negativo del Barça, con bastantes pérdidas de balón peligrosas para el equipo.

Por detrás de Dembélé. Lo que es el fútbol. Hace unos meses Ousmane Dembélé era un problema y Coutinho, una solución. Ahora el orden de los factores ha alterado el producto y si el club se había planteado traspasar a Dembélé si llegaba una buena oferta, ahora le considera imprescindible. En cambio, con Coutinho, empiezan a asomar dudas. Parte de la directiva está inquieta y otra desea que siga siendo azulgrana por muchos años. Eso sí, si no mejora su rendimiento, no será intransferible.

Falta de confianza. No está siendo el mejor momento de Coutinho. En 16 partidos de titular con la camiseta azulgrana, ha jugado en varias posiciones: extremo diestro, interior izquierdo y extremo zurdo. Demasiados roles, pero ninguno definido y con continuidad. En la mayoría de las ocasiones, hay que reconocer que Coutinho ha jugado donde menos le gusta: escorado a la banda derecha. El no jugar en el sitio donde se siente cómodo le está generando un problema de falta de confianza.

Banquillo caliente. Después del partido ante el Leganés, al barcelonismo le quedó claro el presente del Barça: Con Messi, Suárez y Dembélé en plena forma, Coutinho no tiene hueco. Y lo está pasando mal. Sin confianza, sin sitio en el once y con un altísimo precio pagado por él en su día, el brasileño está atravesando una racha complicada. El entrenador trata de motivarle y el grupo de arroparle, pero el momento actual de Coutinho invita a pensar que, si no es titular, acabará queriendo salir. Entre otras cosas, por algo sencillo: su estatus es de figura mundial y no soporta el banquillo.