Tiba Sepúlveda calienta al Atlas: "Los favoritos en el Clásico Tapatío siempre hemos sido nosotros"

El defensa Rojiblanco aseguró que a diferencia de los Rojinegros, ellos no están satisfechos con el torneo que han hecho.

Atlas disputará con Chivas este fin de semana el Clásico Tapatío, una de las rivalidades más intensas de la Liga MX y que suelen entregar partidos llenos de acción y llegadas a las dos porterías.

Los futbolistas surgidos de cada cantera conocen a la perfección cómo se viven estos duelos, pues se han enfrentado cualquier cantidad de ocasiones desde las fuerzas básicas, por lo que una derrota no es permitida ante el odiado rival deportivo.

Tiba Sepúlveda fue formado en Guadalajara, ganándose su lugar en el primer equipo dirigido por Vucetich desde hace algunos torneos. El zaguero atendió a los medios de comunicación, dejando una declaración que podría molestar a los Rojinegros: "Los favoritos en este Clásico siempre hemos sido nosotros, no porque se dice, sino porque lo hemos demostrado. Somos favoritos, pero hay que demostrarlo dentro del campo”, contó.

Igualmente, el defensor de 22 años declaró que ellos tienen un grado de exigencia mayor al Atlas: “No es el mismo parámetro. Hay una gran diferencia entre instituciones y está demostrada en títulos. Para nosotros no es un parámetro los 22 puntos. No es malo tampoco, estás en zona de Liguilla, pero una institución como Chivas debe estar buscando los primeros lugares. Sí bien para Atlas ha sido un buen torneo en general, para nosotros no lo es".

El Clásico Tapatío vivirá una nueva edición este sábado 24 de abril a las 19:00 en el Estadio Jalisco. La última ocasión que se midieron fue en el Guardianes 2020, con Chivas llevándose el duelo con marcador de 3-2.