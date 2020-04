Thomas Muller renueva con el Bayern Munich y acaba con los rumores de mercado

Adiós a los rumores: Thomas Müller ha renovado con el Bayern Munich hasta 2023, tal y como anunció este martes el propio club bávaro.

Cabe recordar que el vínculo de Muller con el campeón de la expiraba en junio de 2021, por lo que el delantero teutón ha ampliado por dos años más su relación con el Bayern.

"Thomas es un jugador especial para nosotros, una figura de identificación para el club y nuestros aficionados, un futbolista de primer nivel, que lidera el juego y que ha logrado mucho con el Bayern", afirmó Hasan Salihamidzic en un comunicado.

El jugador alemán, de 30 años y nacido en Baviera, llegó al Bayern cuando tenía 10 años y puede jugar como centrocampista o delantero. Está en el primer equipo desde 2008 y lleva más de 500 partidos con el Bayern, pese a que en ocasiones sonó para reforzar a grandes clubes de Europa, entre ellos el .

Con esta firma, Muller ha puesto fin a las especulaciones. Y es que su renovación parecía complicada el año pasado, cuando no era un futbolista tan importante para el exentrenador del equipo, Niko Kovac. Incluso llegó a hablar de una posible salida.

I`m happy to extend the contract at the club of my ❤️ #FCBayern #esmuellert #Müller2023 #Herzensklub #Vertragsverlängerung #MiaSanMia #ThomasMüller #Muellered2023 pic.twitter.com/bygHJ7XJXj