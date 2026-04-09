Thierry Henry da su opinión definitiva sobre la expulsión de Kubarsi en el partido contra el Atlético de Madrid

El exjugador francés Thierry Henry opinó sobre la expulsión de Pau Cubarsi en el Barcelona-Atlético de ayer, ida de cuartos de la Champions.

Giuliano Simeone cayó al suelo cuando el argentino se quedaba solo ante la portería tras un contacto con un defensa del Barcelona, por lo que el árbitro Stefan Kovac le mostró inicialmente una tarjeta amarilla a Kubarsi.

Tras revisar el VAR, el árbitro cambió su decisión y expulsó a Kobarsi ante las protestas del Barcelona.

En declaraciones a AS, afirmó: «No, no... Para mí no es roja, lo siento. Entiendo la regla: último defensa, ocasión de gol, pero hay que valorar la acción. El balón no está controlado, el ángulo no es ideal y queda distancia».

Y añadió: «¿Estamos seguros de que iba a marcar? No estoy convencido. Para mí es amarilla, no roja. Con la expulsión cambia el partido y, en la Champions, hay que estar seguro al 100 %».

Y concluyó la leyenda del Arsenal: «Creo que el árbitro se precipitó. Lamine Yamal está muy decepcionado. Lo ha dado todo esta noche y ha intentado todo lo que ha podido. Pero le han fallado».

Iturralde González, experto arbitral de «AS» y «Cadena SER», afirmó que la expulsión fue correcta.

El experto en arbitraje afirmó: «Es tarjeta roja; quizá el árbitro no tuviera una visión clara del campo, pero el VAR debería haberle avisado».

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