Theo Janssen se queda de piedra con la entrevista a Robin van Persie: «¡Entonces el Feyenoord tiene un problema muy grave!»

Theo Janssen se sorprendió al ver la entrevista de Robin van Persie tras el Feyenoord-AZ (1-1). El técnico rotterdámico ya prepara la próxima temporada, lo que preocupa a Janssen.

«Al final, yo, junto con mi equipo, decido sobre el cuerpo técnico y los jugadores. Eso es lo que hago a diario. En cuanto a las demás funciones, se me tiene en cuenta y formo parte de todos esos “niveles”», declaró Van Persie a ESPN.

«Por suerte, ahora puedo centrarme en cómo debe quedar la plantilla para la próxima temporada. Tenemos muchos jugadores, pero debo decidir junto con mi cuerpo técnico. Puedo ir a ver a los jugadores, evaluar a mis propios jugadores…», afirmó el entrenador del Feyenoord.

«¡El Feyenoord no necesita un nuevo director técnico, ya lo tienen!», comenta Youri Mulder en Rondo de Ziggo Sport. «Por la situación del club y el papel de Robin, esto es muy especial», añade Janssen.

«Si ves cuántas decisiones equivocadas se han tomado, sobre todo al principio de la temporada, y ahora se va un director técnico… En mi opinión, lo primero es nombrar ya a un director técnico para confeccionar la plantilla del año que viene. ¿No se le puede echar eso al entrenador? Entonces sí que tienes un problema muy gordo», se indigna Janssen.

Mientras, el Feyenoord está a punto de fichar a Robert Eenhoorn como director general y a Dévy Rigaux como director técnico, y espera cerrar los acuerdos en los próximos días.

«Sí, lo conozco», dice Mulder sobre Rigaux, quien juega en el Club Brugge. «Es un buen jugador que destaca en equipos grandes».