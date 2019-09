The Best 2019: Gallardo quedó afuera de los nominados al mejor entrenador del año

Tras ganar la Copa Libertadores 2018, el Muñeco estaba entre los 10 DTs preseleccionados por la FIFA, pero no superó el corte final.

El fútbol sudamericano no tiene lugar en The Best. Si bien la supremacía de las ligas europeas era lógica en la terna para el mejor futbolista, en la nómina para la elección del mejor entrenador del año había un nombre de CONMEBOL con pergaminos suficientes como para aspirar al premio. Sin embargo, la consagración contra Boca en la 2018 no fue suficiente para que Marcelo Gallardo quede entre los aspirantes al galardón.

El Muñeco era uno de los tres técnicos que dirigen en el fútbol sudamericano que aparecían en la preselección de diez nombres que había entregado la FIFA a fines de julio: los otros eran el DT campeón de América con , TIte, y el entrenador que en 2018 llevó a Perú a una Copa del Mundo tras 36 años y un año después lo consagró subcampeón continental, Ricardo Gareca. Ninguno logró quedar en la terna final, integrada en su totalidad por hombres que dirigen clubes europeos.

Entre los nominados, de todos modos, sí hay un argentino: Mauricio Pochettino competirá con Jürgen Klopp y Pep Guardiola por el galardón después de haber llevado a a la final de la por primera vez en su historia. El alemán, en tanto, es el máximo candidato al premio después de haber ganado el certamen europeo con y de haber quedado a un paso de la corona en la Premier League. El catalán, por su parte, fue nominado tras ganar cuatro de los cinco torneos que disputó con en la temporada: además de la liga inglesa se coronó en la , la Copa de la Liga y la Community Shield, un logro sin precedentes en el país británico.