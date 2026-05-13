The Athletic publica un artículo conmovedor tras su visita al Feyenoord: «Raheem Sterling estaba allí solo...»

Daniel Taylor, periodista de The Athletic, acudió el fin de semana a De Kuip para ver al delantero del Feyenoord Raheem Sterling. El inglés de 31 años no jugó ni un minuto.

Pese a ello, Taylor escribió un artículo sobre su visita a Róterdam y el partido Feyenoord-AZ (1-1). Para Sterling, el resultado es doloroso.

Todo empieza en los preparativos: Taylor llama a Jan Everse para recabar información. «¿Vienes a ver a Sterling? ¿Tu jefe no te respeta? Se acabó. Espero estar equivocado, pero no lo creo. Fíjate en las reacciones en Internet, los aficionados lo están destrozando».

Si hace tres o cuatro sprints, desaparece veinte minutos. Ya no es explosivo, tropieza, vacila y teme fallar. En un uno contra uno no supera a un defensa. No tiene confianza porque sabe que ya no puede hacer lo que quiere. Rara vez me compadezco de un futbolista, pero a él sí», añadió Everse.

Los aficionados locales tampoco mostraban entusiasmo por él. El británico concluye que, efectivamente, se ha acabado.

«El partido del domingo pareció su despedida. Por tercera vez en cuatro encuentros se quedó los noventa minutos en el banquillo. Y, aunque suene raro, creo que Van Persie no lo alineó a propósito para evitarle más burlas tras sus anteriores actuaciones», concluyó Taylor.

Al igual que Everse, Taylor parece compadecerse. «El domingo, Sterling estaba solo en el banquillo: dos asientos vacíos a un lado, tres al otro. Se ha mantenido alejado de los medios neerlandeses y, antes del partido, se aclaró que no daría entrevistas».

«Más tarde esa noche se vio a Marcus Rashford, que marcó un gol con el FC Barcelona contra el Real Madrid en una victoria en el Clásico que ayudó a su club a ganar la liga española. Rashford, tres años más joven, solía ser uno de los jugadores con los que siempre se comparaba a Sterling. Ahora, sin embargo, sus carreras siguen caminos distintos».

Aun así, Taylor vivió un momento esperanzador en el último suspiro en el De Kuip. «Eso no encajaba del todo con el resto del día. La multitud empezó a corear el nombre de Raheem Sterling y, por un instante, todo volvió a ser como antes».