"Tevez y Rojo son dos figuras importantes, tendrían que dar el ejemplo"

Luis Ardente, de San Martín de San Juan, criticó las actitudes de sus colegas durante la cuarentena y cuestionó duramente al plantel de Riestra.

Luego de casi tres meses de cuarentena cumplida casi a rajatabla por la mayoría de la sociedad argentina, muchas personas parecen haber abandonado las medidas sanitarias, a pesar de que en el Área Metropolitana de Buenos Aires los casos continúan aumentando diariamente. Y el mundo del fútbol no escapa a la norma: en las últimas semanas se conocieron tres casos de jugadores que se saltearon el aislamiento obligatorio.

El más reciente es el de Carlos Tevez, quien este martes recorrió 150 kilómetros en auto hasta Tandil para ir a jugar al golf, sin una autorización para hacerlo. Pero también estuvo Marcos Rojo, quien violó la cuarentena en al menos dos oportunidades y recibió todo tipo de cuestionamientos. La restante situación, y la más grave de todas, fue la del plantel de Deportivo Riestra, que comenzó a entrenarse en su estadio a pesar de la prohibición expresa por parte de la AFA y se expone a graves sanciones.

Esas acciones no pasaron desapercibidas dentro del ambiente de la pelota y esta vez fue Luis Ardente quien salió a cuestionar públicamente la actitud de sus colegas: "Tevez y Rojo son dos figuras importantes, la gente los admira. Tendrían que dar el ejemplo. Somos figuras públicas y tenemos que ser responsables aunque estemos desesperados por salir y disfrutar", aseguró el jugador de San Martín de San Juan en diálogo con el programa radial Jogo Bonito.

El experimentado arquero, de 38 años, también criticó fuertemente a los jugadores de Riestra, que comparten categoría (pero no Zona) con el Santo sanjuanino: "Me molestó lo que pasó, no me gustó para nada. Nos deja mal parados a todos como jugadores de fútbol. Creo que no tomaron conciencia de lo que estamos viviendo, piensan que es fácil".