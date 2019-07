Tevez: "Hoy no quieren venir los jugadores a Boca"

Sin filtro, el Apache se refirió al complicado mercado de pases que está teniendo el Xeneize.

Horas después del regreso de Boca al país tras la gira por y , el principal referente del plantel, Carlos Tevez, analizó el complejo mercado de pases del Xeneize y dejó varias frases en las que se refleja cierto enojo.

"Hoy ponerse la camiseta de Boca es un fuego", aseguró el experimentado delantero de 35 años, en declaraciones al programa El Show de Boca, en referencia a los pocos refuerzos con los que cuenta Gustavo Alfaro por el momento (sólo llegaron Alexis Mac Allister y Jan Hurtado), y justificó su afirmación recordando la final de Madrid ante River: "Es muy difícil después de perder una final querer volver a intentarlo. Lo más fácil era borrarse".

En esa misma línea, el Apache recordó: “Después de que se fue Guillermo, ¿cuántos técnicos fue a buscar el presidente? ¿Cuatro o cinco? Cuatro o cinco le dijeron que no. Estamos buscando jugadores en este momento y antes nos moríamos por jugar en Boca. Antes era un llamado, que por favor me llamaran para jugar en Boca, hoy no. Hoy no quieren venir los jugadores. Hoy se escapan para jugar en Boca".

"Eso es lo más importante y lo que a mí hoy me hace feliz, lo que me hace querer seguir. Es decir, hay muchos jugadores que los están llamando y dicen ‘no, no voy’ por el país, por esto, por lo otro, por otra cosa…”, concluyó Tevez.