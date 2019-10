Ter Stegen: "¿Las eliminaciones de Roma y Liverpool?No se pueden aclarar por errores tácticos, sino por psicología"

Marc André Ter Stegen concedió una entrevista a ' 11 Freunde' en la previa del encuentro ante el Slavia y analizó las eliminaciones de Champions

Marc André Ter-Stegen es uno de los grandes nombres del FC actual. El guardameta azulgrana, que es un referente tanto dentro como fuera del terreno de juego, siempre habla claro y expresa lo que piensa con claridad.

En la previa del encuentro ante el Slavia de Praga, el portero germano concedió una entrevista a la revista alemana '11 Freunde', en la que repasó entre otros temas, las eliminaciones en y de la Champions o su relación con Neuer.

Acerca de las contundentes eliminaciones en Liga de Campeones, en las que el cuadro de la Ciudad Condal se quedó apeado con dos goleadas, Neuer no se quedó en temas puramente futbolísticos.

"No se pueden aclarar por errores tácticos o por cuestiones de juego. Uno debe sumergirse profundamente en temas de psicología. Por eso nunca diría que eso no nos puede pasar otra vez. Nos quedamos todos helados porque no tenía explicación", aseguraba el jugador.

Ter Stegen, el único a la altura de Messi

Posteriormente a esta entrevista, volvía a ser uno de los héroes para el equipo dirigido por Ernesto Valverde, conservando el triunfo culé con varias paradas de mérito. Además, tras el partido, Ter Stegen, enfadado, habló acerca de lo sucedido.

"Estoy cabreado, porque no hemos jugado al nivel que queríamos estar. Menos mal que hemos sacado los tres puntos, que siempre es importante, pero es necesario hablar de algunas cosas", afirmaba a Movistar Liga de Campeones.

¿Por qué el Barcelona regresó tan cabreado de Praga?

Antes de eso, también repasó su paso por la Ciudad Condal, en la que cumple su quinta temporada como jugador del FC Barcelona, habiendo superado en la titularidad a porteros de peso como Bravo o Cillessen, o más recientemente, a Neto, su suplente.

"Quiero ser un enriquecimiento para el Barça y para su estilo de juego. Tan importantes son los títulos como los recuerdos de los momentos que uno vive con un equipo", expresaba.

Y, para terminar, el plato fuerte. Su relación con Manuel Neuer, y la selección alemana después de la polémica que generaron sus palabras pidiendo una oportunidad para demostrar su valía en la portería de la selección germana.

"Somos profesionales y peleamos por un objetivo, pero podemos hablar de todo, sin importar esas ambiciones", finalizó.