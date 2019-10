Ter Stegen, el único a la altura de Messi

El alemán ha parado 14 de 16 remates a puerta en la Champions League y se consagra como uno de los pilares del Barcelona.

EDITORIAL

En su quinta temporada en azulgrana Marc-André Ter Stegen ya lleva años consolidado como titular. Llegó como promesa de futuro junto a Claudio Bravo, que a los dos años entendió que si seguía en el Camp Nou iba a jugar más bien poco. Tras él llegó Jasper Cillessen, que aguantó dos temporadas a la sombra del alemán. Hoy es Norberto Neto quien le cubre las espaldas. Lo cierto es que ya nadie le tose a Ter Stegen, capaz de encajar un solo gol en los tres partidos que ha disputado en la presente edición de la .

[El Barcelona deja solo a Messi]

Y eso, con los mecanismos defensivos que presenta el en este arranque de temporada, tiene mucho mérito. Solo ante el Slavia de Praga el ex del Borussia Mönchengladbach tuvo que vigilar hasta 24 remates del equipo rival, 9 de los cuales fueron a puerta y solo encajó un gol en el que poco pudo hacer tras salvar al Barcelona en media docena de ocasiones durante el primer tiempo con intervenciones, algunas, de muchísimo mérito. Si el Barcelona salió vivo de Praga, pues, fue por el gol de Leo Messi pero también por otra soberbia actuación de Ter Stegen. Pero, de nuevo, el Barcelona volvió a encajar.

"Nos empatan justo en la primera ocasión de la segunda parte y esto no puede pasar porque estaba solo cuando Jan Boril le planteó el remate desde la frontal del área que se convertiría en el único gol del Slavia. Pero pudieron haber sido bastantes más, repasando el partido.

El artículo sigue a continuación

Es el partido en el que ha tenido más trabajo esta temporada. Ni ni le llegaron a plantear la mitad del peligro del cuadro checo, lo cual no deja en muy buen lugar a los jugadores de campo. Lejos de progresar, esta vez han visto cómo su rendimiento defensivo decaía hasta ver peligrar el triunfo. Ante el equipo alemán el Barcelona también sufrió de lo lindo y salvó un empate 'in extremis' pero el Dortmund solo remató cuatro veces a puerta. El Inter apenas dos.

Obviamente es una magnífica noticia constatar que el Barcelona tiene las espaldas bien cubiertas si llega a necesitarlo. Lo malo es que en las últimas semanas, especialmente mientras Messi ha estado ausente por lesión primero y recuperándose de la misma después, Ter Stegen tiene demasiado trabajo. Lo soluciona todo con la misma solvencia que frialdad exhibe dentro y fuera de los terrenos de juego. "No jugamos al nivel que queríamos y es cierto que tenemos que hablar algunas cosas pero lo haremos en privado" admitió al finalizar el partido.

Porque ya es innegable que el Barcelona no está bien a pesar de poder contar con los presuntos titulares y ya nadie hace siquiera el amago de esconderlo. A fin de cuentas, el equipo es líder en ambas competiciones y puede que no sea un mal momento para plantear soluciones a los (muchos) problemas defensivos que está sufriendo el equipo. Mientras no suceda, por lo menos tranquiliza saber que detrás está Ter Stegen.