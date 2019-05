Ter Stegen, el muro de la Champions y el sostén del Barcelona ante el Liverpool

El alemán sostuvo a los culés cuando más sufrían antes de que la aparición estelar de Messi dejara encarrilada la eliminatoria.

El encarriló este miércoles su pase a la final de la UEFA tras vencer por 3-0 al en el partido de ida de semifinales que se disputó en el Camp Nou. Lionel Messi volvió a ser decisivo para los blaugranas tras anotar dos goles en la segunda parte que sentenciaron el encuentro, además de Luis Suárez, que fue el encargado de abrir la lata.

Sin embargo, el resultado abultado esconde parte del sufrimiento del conjunto blaugrana, que lo pasó muy mal sobre todo en la segunda parte cuando el Liverpool tomó el control del juego y necesitó que Ter Stegen volviera a estar a su mejor nivel para que los 'reds' no anotaran ningún tanto que los metiera en la eliminatoria y le diera más oportunidades de cara a la vuelta.

El portero del Barcelona realizó hasta 3 paradas decisivas durante el partido en los 4 tiros a puerta que realizó el Liverpool, dos de estas intervenciones fueron con 1-0 y podrían haber cambiado decisivamente el signo tanto del partido como de la eliminatoria, que aún debe decidirse en Anfield Road el próximo martes.

No obstante, la exhibición de Ter Stegen no es un hecho aislado dentro del gran rendimiento del Barcelona en la Champions League, ya que el alemán ha demostrado estar siendo el mejor portero de la temporada en la máxima competición europea, tal y como lo acreditan sus números. El ex del tiene el porcentaje más alto de paradas en el torneo, tras parar el 82,14% de los tiros a los que se ha enfrentado con hasta 24 intervenciones.