Teofilo Gutiérrez, expulsado en la Superliga por pisar a Carrascal

A la polémica sobre la jugada de gol que le permitió a Junior ponerse en ventaja ante América en el Pascual Guerrero, se sumó la expulsión de Teófilo Gutiérrez por agresión a Rafael Carrascal.

La acción se dio en los minutos finales del compromiso, con Junior ganando 2-0 y en un saque de banda que el delantero intentó bloquear con un salto. Para su mala suerte, al caer pisó con fuerza al volante americano, jugada que fue sancionada con la tarjeta roja por parte del árbitro Edilson Ariza.

En medio del enfado de Teo, su expulsión encendió el debate en redes sociales sobre si estuvo bien o no la determinación de Ariza. Voces a favor y en contra se cruzaron, cuestionando el proceder de uno y otro, alimentados por la opinión de los comentarios en la transmisión oficial del juego.

Pero la calentura al goleador le duraría pocos minutos ya que su equipo se consagró campeón de la Superliga y él fue el encargado de levantar el trofeo para el festejo de toda Barranquilla.

No me termina de convencer Edilson Ariza, al menos para partidos de este nivel. Más allá del error en la roja de Teo, el tema de hacer sonar el silbato cada 2 minutos es un poco desesperante. Así no se gana autoridad. Lo digo con todo respeto. #Superliga pic.twitter.com/bnFYeWdItV