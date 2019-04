Tensión en el Real Madrid: así fue la bronca de Lucas con Casemiro

Curiosa secuencia en el Bernabéu, con el extremo gallego y el centrocampista brasileño como protagonistas.

Con el ganando sin problemas al de Bilbao, más allá de lo estrecho del marcador (apenas 1-0), no había motivos para pensar que la tensión iba a tomar la escena entre los futbolistas del equipo blanco. Por eso sorprendió la secuencia que protagonizaron Lucas Vázquez y Casemiro en el segundo tiempo.

Especialmente sorprendió la reacción de Lucas, que se enfadó con su compañero brasileño porque éste le reclamó no ir a buscar un balón que el brasileño le daba. Lucas quería el cuero al pie y no al espacio en una falta que el '14' sacó rápidamente. Evidentemente, el '17' no alcanzó a coger la pelota y Casemiro se lo reprochó. Pero las cámaras de televisión captaron el momento exacto en el que el internacional español le contestaba intensamente a Casemiro ese reproche, aunque el ex del Porto prefirió no seguir la discusión. Al menos no lo hizo con los gestos que sí hacía Lucas, más allá de que el mediocentro pudo haberle respondido verbalmente, algo que no se observó con claridad por televisión.

El Real Madrid está a punto de finalizar la temporada sin títulos, con excepción del ganado en diciembre pasado, cuando todavía Santiago Solari era el entrenador del equipo merengue. Sin y sin , el objetivo de los blancos es acabar en la segunda colocación de la Liga de . Acostumbrados a ganar cosas importantes, es entendible que el ánimo en el conjunto capitalino no sea el mejor. Incluso cuando ya no juegue por nada.