Teixidor: "Hay ciertas decisiones y hechos aparecidos últimamente que me han sorprendido negativamente"

La ex secretaria de la Junta Directiva del Barça concedió una entrevista a EFE y repasó los motivos de su marcha

La Junta Directiva del FC ha sido el gran tema de conversación durante las últimas fechas. La dimisión en bloque de hasta 6 directivos ha puesto patas arriba la dirección del club que preside Josep María Bartomeu, que afronta su último año de mandato.

Una de las marchas más sorprendentes ha sido la de María Teixidor. La que fuera secretaria de la Junta blaugrana y responsable del Barcelona Femení hasta esta semana concedió una entrevista a 'EFE' en la que explicó los motivos de su marcha.

"Antes de nada quiero desmarcarme de las manifestaciones que se han hecho y dar mi propia versión. Acordamos dimitir en el mismo momento porque considerábamos que era mejor para el club hacerlo en unidad de acto y no que se produjeran un reguero de salidas que era peor para la institución. Después cada uno tiene sus motivos personales. Hasta aquí es la acción conjunta, más allá de esto, todas las acciones y lecturas a hacer son absolutamente individuales", expresó sobre los motivos de su dimisión.

Más equipos

El Barcelona se defiende de las acusaciones: Niega corrupción y explica la remodelación de la Junta

Acerca de la fecha en la que tomó la decisión de dejar su cargo, Teixidor se sinceró. "El 9 de abril que es cuando se lo comunico directamente al presidente. Le he explicado las razones en una conversación privada. Lo dejo porque he cerrado una etapa. Sobre todo por eso. La decisión la he ido madurando desde hace un tiempo", aclaró.

Uno de los temas de los que más se han hablado en 'can Barça' es el denominado 'Barçagate'. El uso de una empresa, I3 Ventures, para la monitorización y la difamación de varias personas vinculadas con el barcelonismo, fue uno de los asuntos por los que más se ha cuestionado al presidente de la entidad. En este caso, Teixidor comentó y quiso dejar claro que está siendo investigado por los órganos internos del Barça.

"Es un episodio del que conozco pocos detalles, está en investigación por parte de los órganos internos del club y quiero dejar muy claro que este club en los últimos años se ha dotado de altos estándares en sus estructuras de control. Tenemos un código ético, una comisión de control y de transparencia que he tenido el honor de presidir", añadía.

Rousaud, vicepresidente del Barcelona, pide adelantar las elecciones

El momento en el que se marcha del Barcelona, en plena crisis con la Junta y el máximo dirigente es otro de los temas por los que fue cuestionada Teixidor. La dirigente explicó las razones de su marcha en este momento y comentó algunos hechos con los que "no estaba de acuerdo".

El artículo sigue a continuación

"Cierro esta etapa porque hay ciertas decisiones y hechos aparecidos últimamente sobre los que no tengo ni he tenido control ni capacidad de acción, que me han sorprendido negativamente y con los que no estoy de acuerdo".

A pesar de su salida, Teixidor no ha cerrado la puerta a volver a la directiva blaugrana, y tampoco a ser la primera presidenta de la centenaria historia del club de la Ciudad Condal.

"Tengo 44 años y no descarto que en el camino que me queda me vuelva a cruzar con alguna responsabilidad, con algún cargo en esta institución que tanto quiero. Claro que no lo descarto. Soy socia, poder puedo. Todos conocemos el camino. En la vida no puedes descartar nunca nada, el futuro siempre está por escribir".