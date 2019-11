Técnico del Galatasaray confirma que Falcao no estará frente al Real Madrid

El Tigre sigue sin recuperarse y se someterá a un tratamiento en España.

El estado físico de Radamel Falcao García sigue dando de qué hablar en , si bien el vicepresidente del entregó un parte de tranquilidad y aseguró que la lesión de cafetero no es para alarmarse, lo cierto es que el delantero no da muestras de mejorar y las noticias que llegan este viernes no son del todo alentadoras.

El samario lleva más de cuatro semanas trabajando con fisioterapeutas para tratar de superar el problema en el talón de Aquiles, pero se ha perdido los últimos partidos de los Leones y eso activó las alarmas en la prensa turca y la hinchada del cuadro Cim-Bom que espera con ansias el regreso de 'El Tigre'.

Este viernes el club, en cabeza de su entrenador, volvió a entregar un reporte oficial sobre el jugador, de cara al juego frente al por del próximo miércoles 6 de noviembre:" Radamel Falcao estará en pero no va a jugar. Él continuará su tratamiento allí. No estará listo para regresar a los campos de juego hasta dentro de diez días, o más".

Lo anterior en declaraciones de Fatih Terim a beIN Sports luego de la victoria de su equipo sobre el Rizespor con marcador de 2-0.