Martino, no más experimentos: Tecatito, Lozano y Jiménez son el tridente que necesita el Tri

No importa el resultado. Da lo mismo una victoria que una derrota o un empate. Nada de esto determina el nivel en el que se encuentra la Selección mexicana . La finalidad de los amistosos de la Fecha FIFA es mejorar el funcionamiento colectivo y es ahí donde se debe poner la lupa de lo sucedido en la victoria contra Corea del Sur por 3-2.

El partido en representaba la primera gran oportunidad para el Tata Martino de poner en cancha al tridente aclamado por todos: Tecatito Corona, Hirving Lozano y Raúl Jiménez . Los tres atacantes viven un muy buen momento en sus respectivos clubes y ahora había que comprobar qué tan bien funcionaban juntos en la Selección.

Los resultados fueron realmente positivos, en el entendido de que los tres fueron capaces de generar una importante cantidad de ocasiones de peligro. Tan solo habían transcurrido seis minutos de juego cuando Jiménez tuvo una clara , luego de conectar de cabeza un impecable servicio de Corona desde el costado derecho.

La tendencia se mantuvo a lo largo de los primeros 45 minutos y cada uno tuvo, al menos, dos oportunidades claras de mandar el balón al fondo de las redes. Y en esa lluvia de ocasiones desperdiciadas llegó la anotación de , que aprovechó una serie de desatenciones defensivas para poner el 1-0 por medio de Hwang .

