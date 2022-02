Tebas: "Reverter era el hombre de Florentino Pérez en el Barcelona"

Javier Tebas tira con bala. En una entrevista concedida al diario "El Periódico", el presidente de LaLiga ha cargado contra el ex CEO del FC Barcelona, Ferran Reverter. "La negativa al aucerdo con CVC viene por las presiones", ha comentado, al punto que ha definido a Reverter, como "el hombre de Florentino en el Barcelona, o al menos una persona próxima a él, y por eso decidieron salir", ha explicado.

El presidente de LaLiga ha sido duro con Reverter: "Era opositor a CVC y LaLiga y me consta que no me tenía mucho cariño. Es un ejecutivo que en muy poco tiempo se había puesto a saber de todo. Venía de Mediamarkt, de un mundo de logística, lavadoras y televisores, llega al Barça y ya sabía de derechos de televisión, de la política del fútbol... ¡De todo! Y así ha llevado al Barça a una situación complicada", dijo.

Tebas considera que el Barcelona podrá sustituir bien la salida de su CEO: "No vayamos a ir de Guatemala a Guatepeor. Pero si el Barcelona sabe reconducir la situación y asume que tiene que hacer ciertas cosas para superar su crisis económica y crecer, le irá bien. Y a LaLiga le interesa que al Barça le vaya bien, porque no puede ser que uno de los dos clubes más importantes del mundo esté así", aseguró el presidente de LaLiga.

Además, Tebas ha desvelado durante esa entrevista, una charla con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Tebas comenta que Laporta le dijo "nos van a dar 700 millones", y que la respuesta de Tebas al presidente azulgrana fue: "Jan, no sé cómo os podéis creer estas cosas".

El presidente de LaLiga ha asegurado que siempre está en contacto con el máximo dirigente culé pero que no puede interferir en la línea del Barcelona. "La confrontación con LaLiga y con sus clubes, que son los que apuestan por el proyecto de CVC. ¿En qué le beneficia? ¿Le está aportando algo?", se pregunta.