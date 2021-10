Tebas: "Le dije a Laporta: 'El día que salga lo va a intentar reventar Florentino'"

El presidente de la patronal habló en los micrófonos de "El Partidazo" de la Cadena COPE.

Javier Tebas, presidente de la Liga, concedió una entrevista anoche a la Cadena COPE. El presidente de la patronal habló de la Superliga, de su relación con Florentino Pérez, de la postura de Laporta con el acuerdo con CVC y de las nuevas estrellas del campeonato, después de la marcha de Lionel Messi de LaLiga.

Florentino Pérez. "Hace tiempo que no voy al fútbol en directo. ¿Por qué no voy a ir al palco del Benabéu? A todos los partidos en el Bernabéu me invita Florentino. No me gusta generar morbo en cosas intrascendentes. ¿Las paces con Florentino? No lo sé. A nivel de visión del fútbol profesional es imposible, tenemos dos visiones muy diferentes."

Joan Laporta. "Con Laporta he cambiado algún mensaje pero no lo he vuelto a ver. Creo que es diferente mi relación con Laporta y con Florentino. El tema de Florentino es más profundo. Florentino no es el Real Madrid, está muy equivocado en lo que él cree que tiene que ser la Liga."

La continuidad de Messi y el acuerdo con CVC. "Cené en julio en casa de Laporta y estaba de acuerdo en firmar el acuerdo de CVC. No sé si Messi salió renovado de ahí, pero luego recibí una llamada: '¿Podemos acelerar lo de CVC? Que el chico (Messi) se está poniendo nervioso...'. Le dije 'El día que salga lo va a intentar reventar Florentino' y él me contestó 'No, no, yo tengo personalidad'. Detrás de eso está Florentino, no tengo ninguna duda (...) Había un acuerdo que si aquellos que entraban al acuerdo del CVC podían destinar un 15% de ese dinero para jugadores. En mi opinión podían haber firmado a Messi. Laporta firmó jugadores como Depay, Agüero... si no hubiese firmado esos jugadores Messi podría seguir".

Superliga. "No es negociable una Superliga. Ni que los grandes clubes tengan que dominar el fútbol nacional e internacional. No es el futuro. Cualquier paso que uno ceda ahí está cediendo la titulariedad. No le doy ninguna posibilidad de éxito a una Superliga.Es un tema que está muerto."

Superliga y Florentino. "El único que está convencido de la Superliga es Florentino. Ni Laporta ni Agnelli lo están. No tengo la menor duda que si Florentino pudiese me sacaría de la presidencia de la liga. En la política institucional, el Madrid se está equivocando, se está ganando muchísimos adversarios. Florentino dice de mí que soy un corrupto. Lo va diciendo por ahí, no en público."

La estrella de LaLiga, Benzema. "Ahora mismo la estrella de esta Liga es Benzema. Es el mejor delantero de Europa junto a Haaland."