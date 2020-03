Tebas: "LaLiga se acabará perfectamente tras la suspensión de la Eurocopa"

El presidente de LaLiga, además, cargó contra Luis Rubiales: "Cada vez que abre la boca es para atacar desde la ignorancia y el populismo barato".

Javier Tebas, presidente de , aseguró este miércoles que el campeonato nacional se podrá acabar "perfectamente" después de confirmarse que la prevista para 2020 se disputará finalmente en 2021. "LaLiga se acabará perfectamente tras la suspensión de la Eurocopa", manifestó Tebas en declaraciones realizadas para el diario AS, en las que además ha arremetido contra el presidente de la RFEF, Luis Rubiales: "Cada vez que abre la boca es para atacar desde la ignorancia y el populismo barato", disparó.

Consultado sobre qué pasaría con la clasificación de LaLiga, con el campeón, los descensos y los ascensos de Segunda a Primera, Tebas contestó que "si no se puede jugar en unos meses, pues la competición terminaría". "Tiene dos aspectos, el ámbito deportivo, que ya trabajaríamos en su momento cómo se tienen que resolver, y el aspecto económico, que también tendremos muy en cuenta si esa situación llega. Pero creemos que por la experiencia que está habiendo, porque ha pasado en otros lugares, con la suspensión de la Eurocopa vamos a terminar las competiciones perfectamente", avisó.

LA CRÍTICA DE RUBIALES POR LOS TEST

En cuanto a Rubiales, que había criticado a LaLiga por estar haciendo test de coronavirus a los jugadores para saber si son portadores del COVID-19 o no, Tebas fue contundente: "No voy a hablar de Rubiales. No es novedad. Cada vez que abre la boca es para atacar a LaLiga y sus clubes, con falsedades, desde la ignorancia (como asegurar una pandemia) y el populismo barato. Estamos acostumbrados. Nosotros a trabajar, que para eso estamos. Ya llegará el momento para contestar".

En relación a aquellos test, explicó: "Ahí hay tres cuestiones simplemente. Primero lo de los test es un servicio que se encargó un día o dos días antes del estado de alarma. Por lo tanto no afectaba esta cuestión. Dos: se está haciendo muchísima demagogia con esta cuestión. Y tres: nosotros todo lo que trabajamos es por el servicio de la competición".

Sobre ese punto, Tebas negó que haya quedado la sensación de que en LaLiga se pensara que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda: "No, en absoluto. LaLiga ha colaborado y está colaborando con la sociedad y con muchos temas referentes al coronavirus. Colaboró incluso con el gobierno chino en muchas cuestiones cuando comenzó este problema. No hay ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. LaLiga tiene la obligación de contratar este tipo de servicios. Y fue lo que hizo. Y antes de que se decretase en estado de alarma".

Además, en otra entrevista a Marca, a Tebas le recordaron que Rubiales le llamó "antipatriota", a lo que contestó: "Con esto se está haciendo mucha demagogia. Yo creo que es desconocer la realidad de lo que ha pasado. Sobre patrotismo, no creo que sea el momento de hablar sobre quién es más patriota. Si el estado de alarma se declaró el sábado o el domingo, desde el jueves por la mañana ya habíamos contratado este servicio privado".

JUGADORES INFECTADOS

Preguntado también en AS sobre cuántos jugadores infectados en LaLiga hay, contestó: "Nosotros este tema lo dejamos aquí porque entraríamos en el morbo. Y eso no es lo que le gusta ni lo que le preocupa a LaLiga. Es un tema puntual a en todo lo que está ocurriendo".

CUÁNDO VUELVE LALIGA; ¿CON PÚBLICO O SIN PÚBLICO?

"Ya se han hecho comentarios a esas cinco alternativas y ahora vamos a seguir trabajando en la Comisión reducida de UEFA. Vamos a mirar bien todas las posibilidades. Hasta el mes de mayo avanzado, y es lo único que puedo decir, tenemos tiempo para poder empezar a competir.

"Lo de puerta cerrada o abierta dependerá de las circunstancias de ese momento. Nosotros no decidimos. Veremos cómo está la propagación del virus y sus niveles de contagio en ese momento. Jugar con aficionados o a puerta cerrada no depende de LaLiga. Depende de las instrucciones de Sanidad y del Gobierno, las cuales siempre cumpliremos".

¿LA CHAMPIONS EN FIN DE SEMANA?

"Pues dependerá de cómo tengamos que coordinar todo. No sólo existe la Liga y hay que coordinarnos con el resto de las competiciones. En Champions hay cinco ligas implicadas y en la , 11. Puede que se dé la circunstancia de que se juegue liga entre semana cuando haya jornada de Champions y al revés, que haya partidos de Champions en días en los que también se disputen competiciones nacionales en cualquier país".