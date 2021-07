Tebas dispara contra la Superliga: "Cada vez son más hermanas de la caridad"

El presidente de LaLiga contestó al comunicado de Madrid, Barça y Juve sobre las medidas judiciales respecto a la Superliga.

Javier Tebas fue preguntado por el auto del juzgado refiriéndose a la Superliga y las medidas tomadas por UEFA. "La he leído. Es el mismo juez de siempre. Ya se pronunció antes y me extrañaría que cambiase en un auto de opinión. Sería de chiste. Ya me parece de chiste lo que está pasando en ese juzgado pero sería aun más de chiste. Si te fijas en las notas de la Euroliga, han ido cambiado, cada vez son más hermanas de la caridad esos tres clubes. Ahora hablan de hacerlo todos juntos cuando Florentino dijo que iban a dar las migajas de la caridad".

Es la respuesta del mandatario al comunicado conjunto de Real Madrid, Barcelona y Juventus sobre la Superliga y en el que afirmaban que seguirían adelante reconociendo que hay cosas a mejorar en el proyecto.

Cifra en un 70% de gente en los estadios en la vuelta de la Liga

El dirigente se mostró optimista de cara al arranque de la nueva temporada y explicó que el público en los estadios "dependerá de cada comunidad autónoma, pero espero que tengamos una media del 70% de gradas llenas cuando empiece LaLiga".

El presidente de la Liga añadió que "la vacunación va a buen ritmo y los contagios están en un sector de edad con menos ingresos hospitalarios".