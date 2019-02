Tebas: "Desde que Florentino abrió la veda, todos opinan demasiado sobre el VAR"

Reunión de las diferentes ligas con el CSD

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, acudió al Consejo Superior de Deportes para discutir los puntos del anteproyecto de Ley para el Deporte. Tras una reunión de una hora, se mostró desacuerdo con algunos puntos del anteproyecto y se encontraron con la misma respuesta que han dado siempre tanto el ministro de Cultura y Deportes José Guirao, como la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda: puertas abiertas a cambiar y mejorar. Javeir Tebas, por su parte, repasó tema por tema y fue bastante tajante en varias cuestiones:

Postura del Ministerio De Cultura y Deportes

"Están abiertos a escucharnos. Después ya veremos si nos hacen caso, o no. El CSD está recibiendo muchísimas alegaciones, pero nos animan a hacerlas y así debe ser para alcanzar el máximo consenso.

Bartomeu sobre sus declaraciones de jugar tres partidos fuera de España.

"Yo creo que es Barça siempre ha estado con nosotros en esa propuesta. No me sorprende. Tres son muchos, nosotros sólo pedíamos uno. Pero demuestra que Bartomeu conoce muy bien la estrategia que debemos seguir en los mercados internacionales.

Las quejas de los clubes sobre el VAR y las últimas declaraciones de Gil Marín pidiendo "más valentía" a los árbitros del VAR

"Yo, en eso, desde que se abrió la veda por parte del presidente del Real Madrid con el de la RFEF, pues ahora todo el mundo habla. Me sorprende que además el presidente hable de proteger a los árbitros cuando él fue el primero que filtró su llamada de Florentino. Se abrió la veda a comentarlo todo y ahora es excesivo. Todos hablan sobre el VAR.

Sobre el anteproyecto de ley

"A mí no me ha convencido nada de lo que me han dicho sobre este tema pero bueno, ya hice un comentario y ahora tengo que centrarme en intentar cambiar lo que creo que perjudica al fútbol profesional. Ellos quieren consensuar lo más posible".

La OTT de LaLiga

"La OTT de LaLiga va a seguir adelante pase lo que pase. Diga lo que diga la ley. No es un proyecto sólo de federaciones. Guirao se equivocó porque no entiende bien cuál es el contrato que tenemos con las federaciones. Nosotros no nos desgravamos nada. Se equivocó. Nos desgravamos cero. Esa información que le han dado es equivocada. Es una compra a un año, el que se quiera ir, se va".

Bartomeu y sus declaraciones sobre el "procés".

"No, no es injusto. Es la consecuencia de unos hechos valorados como delitos muy graves. Confío en el Tribunal Supremo. Ya veremos la sentencia al final".