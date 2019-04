Tata Martino, sobre Lozano: "No debería tener ningún inconveniente para jugar la Copa Oro"

El director técnico de la Selección mexicana es optimista con la lesión del Chucky.

La lesión de Hirving Lozano no sólo encendió las alarmas en el PSV, sino también en la Selección mexicana. Y es que el crack de los Granjeros es una de las piezas clave en el esquema del Tata Martino de cara a la Copa Oro; sin embargo, el timonel argentino aseguró en rueda de prensa desde Atlanta que espera contar con el extremo en el inicio del torneo.

"Tiene una lesión no tan grave como parecía ser cuando uno veía la jugada. Está claro que el lo iba a descartar, porque quedan pocas fechas; ante el grado de la lesión se sabía que no iba a poder jugar. De la misma manera me adelanto, aunque está con los médicos, pero creo que no debería tener ningún inconveniente para jugar la ", dijo Martino.

Del mismo modo, el Tata dejó claro que la prioridad es preservar el estado de salud del jugador y no apurar los tiempos de recuperación. "En todo caso, lo que nunca haremos será hacerlo correr riesgo. Si en el momento de la definición vemos que su recuperación no es la adecuada, no podrá jugar, pero estamos confiados en que sí podrá".