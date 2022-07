¿Talleres ganó alguna vez la Copa Libertadores? Finales jugadas y cuántas tiene

Por primera vez en su historia, la T está entre los mejores ocho del continente, pero ya sabe lo que es ganar un título internacional.

Históricamente, no ha sido fácil para los equipos del interior de Argentina destacarse en el plano internacional. Por eso, lo hecho por Talleres en esta edición de la Copa Libertadores no solo es histórico para el club, sino también para todas las instituciones que no están directamente afiliadas a la AFA.

La T, que pasó varios años de la última década en el Torneo Argentino A y en el Federal A, se enfrentará a Vélez en los cuartos de final del certamen, en la que es apenas su segunda participación, después de haber jugado la fase de grupos en el 2002. Sin embargo, en las vitrinas del club cordobés hay un trofeo internacional.

Durante la década del 90 se jugó la extinta Copa Conmebol, que nucleaba 16 equipos que no habían clasificado a la Libertadores y, en su mayoría, tampoco disputaban la Supercopa. El Tallarín se metió en la edición de 1999, la última que se jugó, porque varios clubes argentinos declinaron su participación y comenzó su camino con triunfo por penales ante Independiente Petrolero, luego eliminó por la misma vía a Paraná de Brasil, en semis superó a Deportes Concepción y llegó a la gran final ante Alagoano.

La ida terminó con una dura caída 2-4 en Brasil, pero la vuelta se jugó en el ex-Chateau Carrera y el conjunto que dirigía Ricardo Gareca se impuso 3-0 con goles de Ricardo Silva, Darío Gigena y el agónico de Julián Maidana a los 90 minutos.