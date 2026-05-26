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Takehiro TomiyasuImago
Wessel Antes

Traducido por

Takehiro Tomiyasu publica un mensaje claro en Instagram sobre su futuro en el Ajax

Ajax
Japan
T. Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu ha jugado su último partido con el Ajax, según un mensaje de despedida que compartió en Instagram.

Aunque Ajax aún no se ha pronunciado sobre su contrato, a punto de expirar, el defensa japonés se ha despedido este miércoles por la mañana. 

«No ha sido la temporada que esperábamos y nadie está contento con el puesto en el que acabamos».

El lateral derecho de 27 años llegó al Ajax tras una larga rehabilitación. «Quería aportar mucho más a este club y debería haber demostrado más, pero, por desgracia, no ha salido bien».

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Aun así, Tomiyasu ha cumplido su objetivo: irá al Mundial con Japón este verano. Con 42 partidos disputados, confía en que en Ámsterdam todo mejorará: «Este club tiene muchos jugadores talentosos formados en la cantera y estoy seguro de que el Ajax volverá al lugar que le corresponde».

«Gracias y mis mejores deseos a los jugadores y al cuerpo técnico. Ha sido un placer trabajar con vosotros. Y, por último: gracias a los aficionados. Nunca olvidaré vuestra cálida bienvenida y vuestro apoyo. ¡Gracias de nuevo y espero que nos volvamos a ver en el futuro! Tomi».

Tomiyasu apenas jugó 236 minutos con el Ajax, repartidos en nueve partidos oficiales.

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