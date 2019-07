Takefusa Kubo: "En Japón hay mucha pasión por el Real Madrid, el mejor club del mundo"

“Estoy aprendiendo mucho como futbolista y como persona, tanto dentro como fuera del campo. Me lo estoy pasando genial”, dijo a Real Madrid TV.

Takefusa Kubo , actual jugador del con pasado en la Masia del , es una de las caras nuevas que tiene a disposición Zinedine Zidane . El japonés, que participó en la de 2019 con la selección nipona, habló para los micrófonos de Real Madrid TV desde Montreal y contó cuáles son sus sensaciones durante la pretemporada.

"Estoy aprendiendo mucho como futbolista y como persona, tanto dentro como fuera del campo. Me lo estoy pasando genial" , dijo el joven que jugará con el desde la próxima temporada.



“Sobre todo, me llama la atención la calidad que tienen todos. Los compañeros y entrenadores son muy amables y me he podido adaptar muy bien . Hay que aprovechar esta oportunidad que me han dado pero también hay que pasarlo bien porque no todos tienen esta oportunidad”, agregó.



Consultado sobre la gran cantidad de aficionados del Real Madrid que hay en , comentó: “En Japón hay mucha pasión por el Real Madrid y estoy muy orgulloso de poder jugar en el mejor club del mundo”.

Kubo está siendo muy seguido por los medios japoneses. Es el primer nipón en la disciplina blanca y una de las mayores curiosidades de la pretemporada madridista, que trascurre sin grandes sobresaltos en Canadá.