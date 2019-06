Tábora y el fracaso de la Sub 20: "Hemos quedado mal parados ante el mundo"

El seleccionador del equipo juvenil asumió la responsabilidad de la desastrosa actuación en Polonia y pidió "apoyar a esta generación de futbolistas".

Honduras se fue del Mundial Sub 20 de como la peor selección de todas, sin puntos y con 19 goles en contra que se basaron en el catastrófico 12-0 de Noruega en la última fecha.

"Salimos del país con una ilusión, pedimos disculpas al pueblo hondureño a la afición que sigue los partidos de Liga Nacional, de selecciones, es un momento triste, le pido a los padres y los clubes de los muchachos que los arropen porque es una generación que hay que cuidar", decarló Carlos Tábora, entrenador del seleccionado juvenil, al regreso al país.

"Es momento que los equipos y nosotros apoyemos esta generación de futbolistas y no la dejemos morir, aparecer y dar la cara incluso ante sus familiares que tienen sueños con ellos no es fácil, ellos están dolidos, en esto es como el que quiera arrancar una rosa y no se espina", amplió.

Respecto a su continuidad, puntualizó: "Este es un tema de país que nos mueve a todos, lo dirigentes decidirán luego de ver el informe del cuerpo técnico la decisión que tomarán, si hay una gran enseñanza, asumo la responsabilidad de mi cuerpo técnico y de mis jugadores, hemos quedado mal parados ante el mundo".