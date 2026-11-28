Cómo ver el Swansea City vs Cardiff City con una VPN

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Previa del partido

Championship - Jornada 18 29 nov 2026 - 07:00 Swansea.com Stadium

El Swansea City recibe al Cardiff City en el Swansea.com Stadium en un derbi del sur de Gales de la Championship.

El equipo de Ashley Williams llega al partido octavo en la tabla, una posición favorable, aunque sus últimos resultados han sido irregulares. Perdió 2-1 ante el Middlesbrough en su encuentro más reciente y antes empató 2-2 con el West Bromwich Albion.

La victoria por 4-0 sobre el Blackburn Rovers a finales de octubre mostró de lo que es capaz el Swansea en su mejor versión. Desde entonces, las derrotas ante el Portsmouth y el Birmingham City han frenado su impulso.

El Cardiff llega en una situación mucho más incómoda. El equipo de Brian Barry-Murphy ocupa el 17.º puesto y ha perdido sus dos últimos partidos, incluida una derrota por 4-0 en el campo del Preston North End.

Ese resultado llegó después de perder 2-1 ante el Norwich City y ha empañado una racha que incluyó una victoria por 5-4 sobre el Burnley y un empate 3-3 en el campo del West Ham United. El Cardiff ha marcado muchos goles por momentos, pero también ha encajado demasiados.

Los derbis suelen dejar la clasificación en segundo plano y ambos entrenadores querrán ver una reacción. Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre la emisión de este encuentro por televisión o streaming. Esta página se actualizará cuando se confirmen los detalles de la retransmisión.

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