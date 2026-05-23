«Sven Mislintat, despedido de nuevo tras su paso por el Ajax y el Borussia Dortmund»

Sven Mislintat fue destituido el sábado por el Fortuna Düsseldorf, según informó el periodista Florian Plettenberg, de Sky Deutschland. La decisión del consejo de administración se produjo tras el descenso a la 3. Bundesliga alemana.

El club acabó decimoséptimo en la 2. Bundesliga y descendió a la tercera división. Como consecuencia, Mislintat ha sido destituido de su cargo de director técnico.

Llegó en diciembre y fichó a cuatro jugadores, entre ellos Jordi Paulina, procedente del Borussia Dortmund, pero no evitó el descenso.

Mislintat, de 53 años y con contrato hasta 2028, fue destituido de inmediato.

Previamente fue despedido del Borussia Dortmund y del Ajax, donde llegó en 2023 con Maurice Steijn. Tras una campaña dramática y el último lugar en la Vriendenloterij Eredivisie, Steijn fue destituido.

Finalmente, el telón cayó también en el Ajax, donde Mislintat había fichado jugadores por decenas de millones, muchos de los cuales no rindieron en el Johan Cruijff ArenA, lo que le valió fuertes críticas.

Anteriormente fue ojeador del Arsenal y, brevemente, director deportivo del VfB Stuttgart.