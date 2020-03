Suso, del Sevilla, no vería mal que La Liga se diera por finalizada por el coronavirus

El jugador del Sevilla afirma además que aceptaría sin problemas el ERTE del club

Suso, futbolista del , lanzó un claro mensaje sobre la posibilidad de que se reanude y dejó clara su postura, asegurando que la situación es suficientemente difícil como para plantearse el final de la competición liguera.

"Es una situación bastante complicada, sabe hasta mal hablar de fútbol por cómo está la cosa. Estamos viendo las noticias de la gente que muere, así que estar pendientes de cuando va a empezar LaLiga... Igual es el momento de pensar que LaLiga se tiene que acabar. Si tenemos que empezar dentro de dos meses y nos vamos a meter en la del próximo año... hay muchos intereses. Bajo mi punto de vista a lo mejor hay que pensar en que no se va a reanudar y darla por concluida", dijo el jugador en Radio Sevilla.

El futbolista andaluz se mojó también sobre el ya tan discutido ERTE en los equipos, aunque afirma que el Sevilla todavía no les ha comunicado nada sobre el tema: "También creo, que con lo que ha pasado, que es una catástrofe, si hay que perder algo habrá que perder algo. No nos han dicho nada aún, pero supongo que si la situación sigue así habrá que poner parte de todo el mundo. Si hubiera algún recorte no creo que hubiera ningún problema, al menos por mi parte".

Tras cambiar por , Suso espera hacer historia en el Sevilla, donde se siente muy a gusto: "Me he llevado cinco años en Milán, ojalá sean más en Sevilla. Tenía muchas ganas de estar aquí, todos pusimos mucho de nuestra parte. El Milán ayudó bastante, estamos muy a gusto y contentos. Antes teníamos que mirar los vuelos y ahora en una hora en coche estamos en casa".