Superliga, la nueva 'esperanza' de crecimiento del futbol mexicano

Con la creación de un nuevo torneo en Europa, los jugadores mexicanos podrían verse beneficiados a largo plazo.

El futbol mexicano, en especial los jugadores que militan en el Viejo Continente, podrían verse beneficiados de la creación de la polémica Superliga. Tras un rompimiento total en el balompié de dicha zona, los aztecas buscarían nuevos horizontes para desarrollarse deportivamente.

El anuncio sobre el nacimiento de la Superliga rompió de lleno las relaciones de los 12 clubes fundadores con sus respectivas ligas, con la UEFA y con la FIFA. Los equipos involucrados prácticamente estarían vetados de toda competencia oficial, así como los jugadores que conformen sus planteles.

Por el momento, el único mexicano que está en uno de esos 12 equipos es Héctor Herrera, quien milita con el Atlético de Madrid. De confirmarse las amenazas por parte de los organismos internacionales, HH podría no participar en competencias como la Copa Oro y el Mundial de Qatar 2022.

Si bien el caso del surgido de Pachuca es alarmante, aún está por confirmarse si la FIFA decide ejecutar sus palabras. A quienes habría que destacar es al resto de los mexicanos en Europa, quienes, de seguir la creación de la Superliga, podrían recibir un beneficio enorme.

Tecatito Corona (Porto), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Chucky Lozano (Napoli) y Edson Álvarez (Ajax), son actualmente los mexicanos que más destacan en el Viejo Continente. Sus equipos, por el momento, no forman parte de los contemplados para la Superliga, por lo cual no corren riesgo de ser castigados a nivel internacional.

Tras la salida de los 12 clubes fundadores, los equipos menos populares podrán participar en la Champions League. Real Betis con Diego Lainez y Andrés Guardado; Genk con Gerardo Arteaga; y Celta de Vigo con Néstor Araújo podrían competir por un puesto en el torneo y mostrarse en el campeonato que aún albergará a escuadras destacadas en Europa como el PSG, Bayern Munich, Borussia Dortmund, entre otros.

Aunado a ello, de la desgracia de otros podría venir la fortuna para el Tri. Los futbolistas que jueguen la Superliga estarían vetados de torneos avalados por la FIFA. Eso quiere decir que Selecciones como España, Francia, Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, entre otras potencias, se verían sumamente afectadas al no tener a sus estrellas y entonces México, al no tener una competencia tan alta, podría aspirar al quinto partido en un Mundial y más.

Claro, la Selección mexicana aprovecharía la mediocridad, de eso no hay duda. Pero quizá la afición no preste tanto atención a ello si los de verde, blanco y rojo regresan a sus tierras con la Copa Jules Rimet en mano y 'We are the Champions' de Queen sonando a todo volumen en el Ángel de la Independencia.