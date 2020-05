Superclásico en el mercado: Mauricio Isla estaría en el radar de Boca y River

El chileno sería objeto de deseo de Xeneizes y Millonarios. El lateral del Fenerbahce queda libre en junio y podría negociar como agente libre.

Mauricio Isla, internacional con la Selección chilena, podría desatar un Superclásico en . Y es que el lateral de La Roja sería objeto de deseo de Boca y River debido a que termina su vínculo con a fines de junio, por lo que quedaría libre en el próximo mercado de pases.

Aunque el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo tiene el cupo de extranjeros cubierto (Paulo Díaz, Robert Rojas, Juanfer Quintero, Jorge Carrascal, Nicolás de la Cruz y Rafael Borré), la dirigencia se encuentra abocada en buscarle una salida a alguno de los mencionados futbolistas.

Además, lo apuntaron como reemplazo de Gonzalo Montiel, si es que es transferido. El diestro está tasado en 7 millones de euros y cuenta con varios pretendientes, aunque el y el serían los principales favoritos para hacerse con sus servicios.

Y, en ese sentido, fue el diario deportivo turco Spor Arena quien reveló que las conversaciones con los estarían avanzadas e, incluso, que uno de los agentes del formado en ya estaría en contacto con la directiva del elenco de la Banda Sangre.

Cabe recordar que hace poco tiempo, el 'Huaso' reconoció que recibió el llamado de Juan Román Riquelme para sumarse al Xeneize. “Tuve tres conversaciones telefónicas con Riquelme. Él me llamó y me preguntó si me gustaría jugar en Boca. Sabía lo que se decía, y que en el club había un cambio de dirigentes, pero no que Boca me quería”, indicó a principios de año.

Y agregó: "A quíen no le gustaría jugar en Boca, uno de los clubes más grandes de Sudamérica. Me dijo que iba a hacer todo lo posible para contratarme en enero y yo le comenté que quería cumplir el contrato con el Fenerbahce y que lo agradezco. Sabía que iba a ser difícil que me dejen salir, además quiero cumplir mi contrato y estoy feliz. Fue una conversación muy alegre. No la descarto en un futuro".

Mientras que hace unos días, y ante una posibilidad de recalar en Boca, el chileno volvió a comentar que no descarta esa posibilidad. “Lo de Boca fue en diciembre, cuando hablé con Román (Riquelme), pero después de eso nunca más conversamos. Claramente me gustaría ir a Boca, es uno de los cinco mejores de Sudamérica. Todo depende de quién me quiera y del proyecto que me presenten. Pero sí, sería lindo jugar en un equipo de Sudamérica”, dijo en diálogo con El Mercurio.

Cabe destacar que al supuesto interés de ambos elencos de la Superliga, se sumó esta jornada un nuevo pretendiente. Se trata del , cuadro que se une a la lista de clubes que pretenden la carta del valor nacional como el , el de , el Flamengo de entre otros.