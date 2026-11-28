Cómo ver el Sunderland vs Tottenham Hotspur con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 12 29 nov 2026 - 09:05 Stadium of Light

El Sunderland recibe el domingo al Tottenham Hotspur en el Stadium of Light en un partido de la Premier League entre un equipo que lucha en la zona baja de la tabla y otro que intenta alejarse de la zona media.

El equipo de Regis Le Bris llega al fin de semana tras empatar 1-1 con el Jagiellonia Bialystok el jueves en la Europa League. Timur Tuterov adelantó al Sunderland en el minuto 47, pero Jozwiak igualó el marcador cinco minutos después.

Ese resultado llegó después de un empate sin goles ante el Aston Villa en la Premier League y una victoria por 1-0 sobre el Chelsea. El Sunderland ocupa la 18.ª posición en la liga y querrá convertir los empates en casa en victorias.

El Tottenham llega en mejor estado de forma tras vencer 2-0 al Ipswich Town el pasado fin de semana. El adolescente Luca Williams-Barnett marcó en su primer partido como titular en la Premier League y dio el pase para el segundo gol de Dominic Solanke, una actuación que le valió los elogios de Roberto De Zerbi.

El Tottenham ocupa la 10.ª posición, pero las lesiones han mermado su plantilla. Savio, que regresó tras un problema muscular contra el Ipswich, vuelve a estar en la lista de lesionados, y De Zerbi calificó ese contratiempo como lo peor de la victoria.

El Sunderland también ganó este enfrentamiento en abril, por 1-0 en casa, así que al Tottenham no le faltarán recordatorios de lo que le espera en Wearside.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre la retransmisión, la hora de inicio, las novedades de los equipos y su estado de forma reciente antes del partido.

La información oficial sobre la retransmisión del Sunderland vs Tottenham Hotspur aún no está disponible. Los detalles del canal de televisión y del streaming se añadirán cuando se confirmen.

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