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Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: hora de inicio

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 15:00 Stadium of Light

El partido entre el Sunderland y el Dinamo de Zagreb comenzará el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb hoy en directo: ¿dónde verlo por TV y streaming?

El partido se podrá ver en directo por RTL+. A continuación, encontrará todas las cadenas y opciones de streaming.

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con el Sunderland y el Dinamo de Zagreb?

El Sunderland llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente cayó por 1-3 ante el Coventry City en la Premier League. Antes había ganado por 3-2 al Brentford en la Carabao Cup. En total, el Sunderland marcó siete goles y encajó otros siete en esos cinco partidos.

El Dinamo de Zagreb suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Rudes en la liga croata. En la Europa League, en cambio, el Dinamo venció por 1-0 al RSC Anderlecht y perdió por 2-4 ante el Nijmegen. En esos cinco partidos, el Dinamo marcó nueve goles y encajó seis.

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: alineaciones

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: estado de forma

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: balance de enfrentamientos directos

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: las clasificaciones