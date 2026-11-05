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Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: hora de inicio
El partido entre el Sunderland y el Dinamo de Zagreb comenzará el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.
Sunderland vs. Dinamo de Zagreb hoy en directo: ¿dónde verlo por TV y streaming?
El partido se podrá ver en directo por RTL+. A continuación, encontrará todas las cadenas y opciones de streaming.
La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con el Sunderland y el Dinamo de Zagreb?
El Sunderland llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente cayó por 1-3 ante el Coventry City en la Premier League. Antes había ganado por 3-2 al Brentford en la Carabao Cup. En total, el Sunderland marcó siete goles y encajó otros siete en esos cinco partidos.
El Dinamo de Zagreb suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Rudes en la liga croata. En la Europa League, en cambio, el Dinamo venció por 1-0 al RSC Anderlecht y perdió por 2-4 ante el Nijmegen. En esos cinco partidos, el Dinamo marcó nueve goles y encajó seis.
Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: alineaciones
Sunderland contra Dinamo Zagreb alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- R. Le Bris
- J. Leko
Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: estado de forma
Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: balance de enfrentamientos directos
Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: las clasificaciones
|#
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|0
|0
|11
|3
|+8
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|2
|4
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|1
|0
|9
|2
|+7
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W
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|+4
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|9
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|2
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|0
|4
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|+2
|7
D
W
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|2
|1
|1
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|9
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W
W
D
L
|11
|4
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|1
|1
|6
|7
|-1
|7
D
L
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|12
|3
|2
|0
|1
|6
|2
|+4
|6
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|13
|4
|2
|0
|2
|5
|3
|+2
|6
W
W
L
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|14
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|+1
|6
W
W
L
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|15
|4
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|3
|0
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|3
|+1
|6
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|4
|2
|0
|2
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|7
|-1
|6
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|1
|2
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D
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|2
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|2
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|3
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L
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|8
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|+2
|4
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|1
|1
|1
|3
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|-1
|4
L
W
D
|22
|4
|1
|1
|2
|4
|6
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|4
D
L
W
L
|23
|3
|1
|1
|1
|1
|3
|-2
|4
W
L
D
|24
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|-4
|4
L
D
L
W
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
W
L
L
|26
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
L
L
W
|27
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
L
L
W
L
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|7
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L
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|1
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|3
|3
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|3
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L
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|3
|0
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|2
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|7
|-5
|1
D
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|1
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|1
|3
|2
|10
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|1
L
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D
L
|33
|3
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|1
|2
|1
|9
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|1
D
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L
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|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-5
|0
L
L
L
|35
|3
|0
|0
|3
|3
|9
|-6
|0
L
L
L
|36
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
L
L
L