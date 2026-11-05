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Europa League
team-logoSunderland
Stadium of Light
team-logoDinamo Zagreb
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Sunderland vs. Dinamo de Zagreb hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Sunderland vs Dinamo Zagreb
Sunderland
Dinamo Zagreb
Europa League

En la Europa League, el Sunderland se enfrenta al Dinamo Zagreb. Pero ¿qué canal emite el partido hoy en directo por televisión y dónde se puede ver en streaming?

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  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al operador oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: hora de inicio

crest
Europa League - Jornada 4
Stadium of Light

El partido entre el Sunderland y el Dinamo de Zagreb comenzará el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb hoy en directo: ¿dónde verlo por TV y streaming?

El partido se podrá ver en directo por RTL+. A continuación, encontrará todas las cadenas y opciones de streaming.

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con el Sunderland y el Dinamo de Zagreb?

El Sunderland llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente cayó por 1-3 ante el Coventry City en la Premier League. Antes había ganado por 3-2 al Brentford en la Carabao Cup. En total, el Sunderland marcó siete goles y encajó otros siete en esos cinco partidos.

El Dinamo de Zagreb suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Rudes en la liga croata. En la Europa League, en cambio, el Dinamo venció por 1-0 al RSC Anderlecht y perdió por 2-4 ante el Nijmegen. En esos cinco partidos, el Dinamo marcó nueve goles y encajó seis.

SUN

SUN - Formulario

BOU
L2-0
LCH
D1-1
LEE
D0-0
BRE
W3-2
COV
L3-1
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
DZG

DZG - Formulario

AND
W1-0
SLA
W1-5
NEC
L2-4
RJK
W2-1
RUD
L1-0
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: alineaciones

Sunderland contra Dinamo Zagreb alineaciones

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formación
Dinamo Zagreb crest
Dinamo Zagreb
DZG
4-3-3
R. RoefsR. RoefsK. DansoK. DansoT. MeunierT. MeunierD. MethalieD. MethalieO. AldereteO. AldereteG. XhakaG. XhakaM. FofanaM. FofanaC. RiggC. RiggJ. AhokaJ. AhokaN. AnguloN. AnguloW. IsidorW. IsidorD. KotarskiD. KotarskiM. ValincicM. ValincicN. GalesicN. GalesicB. GodaB. GodaS. DominguezS. DominguezJ. MisicJ. MisicL. StojkovicL. StojkovicM. LisicaM. LisicaM. OrsicM. OrsicD. BeljoD. BeljoL. KacavendaL. Kacavenda
Dinamo Zagreb crest
Dinamo Zagreb
DZG
4-2-3-1
Sunderland

Once inicial

Dinamo Zagreb

Suplentes

Manager

  • R. Le Bris
  • J. Leko

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: estado de forma

SUN

SUN - Formulario

BOU
L2-0
LCH
D1-1
LEE
D0-0
BRE
W3-2
COV
L3-1
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
DZG

DZG - Formulario

AND
W1-0
SLA
W1-5
NEC
L2-4
RJK
W2-1
RUD
L1-0
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: balance de enfrentamientos directos

Sunderland vs. Dinamo de Zagreb: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
W
W
W
W
2
BournemouthBournemouthBOU
431092+710
W
W
W
W
3
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
NEC NimegaNEC NimegaNEC
421189-17
W
W
D
L
11
LyonLyonOL
421167-17
D
L
W
W
12
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
13
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
W
W
L
L
14
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
W
W
L
L
15
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
16
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
L
L
W
W
17
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
D
W
D
L
18
Sparta PragaSparta PragaSPP
412164+25
L
L
D
W
19
Levski SofíaLevski SofíaLES
41213305
D
W
D
L
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
L
D
L
W
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
22
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
D
L
W
L
23
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
24
SalzburgoSalzburgoSAL
411237-44
L
D
L
W
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
AC MilánAC MilánMIL
410347-33
L
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
PlzenPlzenVPL
410337-43
W
L
L
L
30
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
L
L
D
L
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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