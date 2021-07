Suiza vs. España, EN VIVO ONLINE por la Eurocopa: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

La sorprendente Suiza eliminó a Francia y ahora busca repetir la historia contra la Roja de Luis Enrique en cuartos de final.

La Eurocopa 2021 nos sorprendió en octavos y ahora toca turno de seguir con las emociones en los cuartos de final, donde Suiza y España nos regalaron grandes partidos y ahora les toca enfrentarse por un boleto a semifinales.

Los Navajos vienen de dar la sorpresa al eliminar a Francia en tanda de penales, mientras que la Roja tuvo que asegurar su pase en tiempo extra contra Croacia.

En cuanto a nombres, el espectáculo está garantizado. Por eso, en Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes altewrnativas para seguir el compromiso.

¿DÓNDE ES Y A QUÉ HORA JUEGA SUIZA VS. ESPAÑA?

PARTIDO Suiza - España FECHA Viernes, 2 de julio ESTADIO Krestovski | San Petersburgo (Rusia) HORA 18:00 de España; 11:00 de México y Colombia; 12:00 de Chile y 13:00 de Argentina RONDA Cuartos de final

¿DÓNDE VER SUIZA VS. ESPAÑA EN VIVO?

La transmisión en vivo por TV del partido correspondiente a los cuartos de final está disponible a través de los siguientes canales:

ZONA CANAL HORARIO España Telecinco

Mitele.es

ZDF (Movistar+ Astra) 18:00 Sudamérica TNT Sports

DIRECTV Sports (610-619)

TNT Sports HD

TNT Sports 3HD

TNT Sports 2

DIRECTV Sports (610-619)

Win Sports

Win Sports+ ARG: 13:00, CHI: 12:00; COL: 11:00 México SKY Sports 11:00

¿CÓMO VER ONLINE Y EN STREAMING?

El Suiza vs. España de la Eurocopa 2021 se puede ver en internet a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: DirecTV GO, Win Sports, Estadio TNT Sports, Blue to Go y el portal de Mediaset conocido como Mi Tele. Las cinco plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).