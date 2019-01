Sudamericano Sub 20 Chile 2019: fixture, partidos, posiciones y hexagonal final

En tierras chilenas se disputa el torneo que entrega cuatro pasajes para el próximo Mundial Juvenil de Polonia.

Como ocurre cada dos años, en 2019 se disputa una nueva edición del Campeonato Sudamericano Sub 20 de fútbol. En esta oportunidad y por cuarta vez en la historia, el certamen juvenil se realiza en Chile .

CUÁNDO Y DÓNDE ES

El torneo se extenderá desde el 17 de enero hasta el 10 de febrero de 2019 en las ciudades chilenas de Rancagua, Talca y Curicó.

EQUIPOS

Participar las Selecciones que representan a las 10 asociaciones nacionales afiliadas a la CONMEBOL:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

MODO DE DISPUTA

Los diez equipos están divididos en dos grupos de cinco, en los que se enfrentarán en una liguilla simple, a una sola rueda de partidos. Los tres primeros de cada zona avanzarán a la Fase Final, un hexagonal donde se enfrentarán todos contra todos y los cuatro mejores se clasificarán al Mundial de Polonia. En caso de empate en puntos en cualquiera de las posiciones, la clasificación se determina siguiendo en orden los siguientes criterios: diferencia de goles; cantidad de goles marcados; resultado del partido disputado entre los empatados; sorteo.

A QUÉ TORNEOS CLASIFICA

Este certamen otorgará cuatro plazas para la Copa del Mundo Sub 20, a realizarse en entre mayo y junio en Polonia . A diferencia de ediciones anteriores, no habrá clasificación para los Juegos Olímpicos para los dos mejores, ya que habrá un Preolímpico a mediados de año, pero sí habrá para los Juegos Panamericanos de Lima (para los que Perú ya está clasificado como anfitrión) en el caso de los tres mejores del hexagonal.

FIXTURE

TABLAS DE POSICIONES

CLASIFICADOS AL HEXAGONAL

Venezuela

Brasil

Colombia

Ecuador

Argentina

Uruguay

DÍAS Y HORARIOS DEL HEXAGONAL FINAL

Fecha 1 (horarios de Argentina)

17:30 hs - Brasil vs. Colombia

19:50 hs - Ecuador vs. Argentina

22:10 hs - Venezuela vs. Uruguay

Fecha 2

17:30 hs - Argentina vs. Colombia

19:50 hs - Ecuador vs. Uruguay

22:10 hs - Venezuela vs. Brasil

Fecha 3

17:30 hs - Brasil vs. Uruguay

19:50 hs - Ecuador vs. Colombia

22:10 hs - Venezuela vs. Argentina

Fecha 4

17:30 hs - Argentina vs. Uruguay

19:50 hs - Ecuador vs. Brasil

22:10 hs - Venezuela vs. Colombia

Fecha 5

17:30 hs - Colombia vs. Urugya

19:50 hs - Brasil vs. Argentina

22:10 hs - Venezuela vs. Ecuador