Suárez se disculpa: “Pedimos perdón, pero el contagio por Covid-19 no vino por la foto”

Luis Suárez, positivo por Covid-19 tras su viaje con Uruguay, se disculpa por la foto viral y explica el contagio.

Luis Suárez dio la cara tras la avalancha de críticas que está recibiendo por una foto en la que se ve a varios miembros de la selección uruguaya compartiendo una velada junto al fuego y escuchando música y bebiendo mate, según publica "Marca".

El rojiblanco dio positivo, al igual que varios de sus compañeros en la selección (Torreira, por el , entre ellos) y que le hizo perderse el esperado duelo frente al .

“Hay mucha gente que nos está criticando, cometimos un error y pedimos perdón. Tampoco hay que hacerlo tan grande, hay que reconocerlo hasta donde nos toca. Nos haremos cargo si la responsabilidad fue nuestra", reseño Suárez.

El ‘9’ del Atlético explicó que "el contagio no vino por la foto, eso está claro. Tuvimos la mala suerte de tener un contagiado desde . El positivo de Matías Viña fue un golpe muy duro para todo el plantel".

Consejo para los jóvenes

Pese a ello reconoce que "bajamos un poco la guardia pero hay que ser realistas, es inevitable. Que esto sirva para todos los jóvenes y para toda la gente que nadie es inmune. Que tenemos que cuidarnos más allá que te hagas controles todos los días".

Lo está pasando mal como padre

Por último, el charrúa explicó que "como padre la estoy pasando realmente mal. Me toca no poder ver a mi familia luego de estar muchos días concentrado. Estoy encerrado en un apartamento. Mis hijos no sabían que había venido y me visitaron desde una ventana a 50 metros. Se hace muy difícil".