Suárez le marca al Barcelona, la única víctima que le faltaba en la Liga

El uruguayo había visto portería contra 30 de los 31 equipos a los que se ha medido en LaLiga y sólo le faltaba marcarle al Barça. Ya lo ha hecho.

Luis Suárez vive este sábado un partido tan especial para él como importante para su equipo, el Atlético de Madrid. El delantero se mide al Barcelona en el Wanda Metropolitano en un duelo que cada temporada suele ser decisivo para el desarrollo final de LaLiga y que tiene para el uruguayo el sabor especial de reencontrarse con su antiguo equipo.

El delantero colchonero ya sabe de la temporada pasada lo que es medirse a los blaugranas , ya que jugó en el Camp Nou en el duelo de la 35ª jornada que acabó con empate a cero. Hasta este sábado, Suárez no sabía lo que es ganar a sus ex compañeros. El curso pasado fue baja por coronavirus en el partido de la primera vuelta en el que los de Simeone sí se impusieron en el Metropolitano. Ni tampoco se sabía lo que se sentía marcándoles, pero ya lo sabe. El Barcelona era la única víctima que le quedaba pro cobrarse al uruguayo y ya se la ha cobrado, en el minuto 44 de la primera parte del Atlético de Madrid vs. Barcelona de la octava jornada de Liga. Era el 2-0 para su equipo.

LUIS SUÁREZ LE MARCA AL BARCELONA Y YA NO HAY EQUIPO EN LALIGA QUE NO HAYA SUFRIDO AL CRACK URUGUAYO. pic.twitter.com/BwhAFPQ0Bq — Goal España (@GoalEspana) October 2, 2021

El futbolista nacido en Salto ha marcado 172 goles repartidos entre los 31 rivales a los que se ha enfrentado en LaLiga desde que llegó el campeonato en 2014. Sólo le faltaba el Barcelona para completar su lista de víctimas españolas, pero ya ha cerrado el círculo.

LOS GOLES DE LUIS SUÁREZ EN LALIGA Rival Goles Eibar 12 Real Betis 11 Espanyol 10 Real Madrid 10 Celta de Vigo 9 Sporting de Gijón 8 Valencia CF 8 Alavés 8 Deportivo de La Coruña 8 Getafe 8 Granada CF 7 Athletic Club 6 Sevilla 6 Las Palmas 6 Villarreal 6 Rayo Vallecano 6 Real Sociedad 5 Leganés 5 Levante 5 Atlético de Madrid 4 Córdoba 4 Girona 4 Cádiz 3 Huesca 2 Real Valladolid 2 Elche 2 Osasuna 2 Almería 2 Mallorca 1 Málaga 1 Barcelona 1 Total 172

"No me olvido que el año pasado me mandaban a entrenar aparte"

Suárez no ha ocultado sus ganas de medirse al Barcelona y ha sido especialmente crítico con la figura de Ronald Koeman por apartarlo de la pretemporada hace unos meses. "El karma, el destino, el de que te desprecien, porque no me olvido que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte para hacer que me enojara y yo como un profesional, que lo dijo el entrenador . Fui un profesional e iba a entrenar todos los días sin una mala cara porque es lo que me toca porque soy así y el destino tendrá el final que tendrá que tener", explicó en una entrevista a Sport y TVE.

"A veces duelen las formas y más por la trayectoria que tiene uno, por el respeto que siempre he brindado pero rencoroso para nada. Me acuerdo de que, así como hemos vivido grandes momentos en los años que viví en el Barcelona, pasamos por momentos, noches muy malas, del cual uno sentía dolor, tristeza... porque estando en el Barcelona tienes la obligación de ganar todo... haya la plantilla que haya tienes la obligación de ganar todo. Y no poder responder a la gente de la forma que se esperaba de uno me dolía a mí, pero también a su vez creo que llegar al Barcelona es fácil, pero la línea es mantenerse al nivel que yo mantuve en el Barcelona, he tenido partidos malos y buenos pero mis números en el Barcelona hablaban de que no bajaba la media de 20 goles por temporada, y no sé si hay algún 9 que haya llegado a hacer eso en el Barcelona, sacando la diferencia de Leo que es un caso aparte y yo de eso me tengo que sentir orgulloso. Después llegado el momento me molestaron las formas, ya lo dije, me dolieron, más que nada porque soy un jugador que siempre le di todo al Barcelona y me he entregado por completo al club, y que me trataran así me dolió, pero también con la autocrítica de decir por algo pasan las cosas, por algo suceden y el destino marcará quien acertó y quien no", añadía recordando su paso por el club blaugrana.