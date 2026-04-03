Su destino está en manos de Pérez... La estrella del Real Madrid salva la temporada en el último momento

El Real Madrid atraviesa una fase decisiva de la temporada, que no solo tiene que ver con la lucha por los títulos, sino que se extiende a complejas cuestiones internas relacionadas con el futuro de varios de sus jugadores.

Uno de ellos se ha visto de repente en el centro del debate dentro del club, cuando su salida parecía casi un hecho hace unas semanas.

Según el sitio web español «Defensa Central», Fran García no estaba pasando por su mejor momento esta temporada; tras haber sido una pieza clave en la Copa Mundial de Clubes, su papel se fue reduciendo progresivamente hasta quedar fuera de los planes del cuerpo técnico liderado por Arbeloa, quien le prefirió a su compañero en la misma posición.

Parecía que su futuro en Madrid había llegado a su fin y que su próximo destino sería la Premier League.

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Un fichaje que se frenó en el último momento

En el mercado de fichajes de invierno, García recibió una oferta tentadora del Bournemouth inglés, y llegó incluso a despedirse de sus compañeros preparándose para marcharse.

Pero la directiva del club frenó el traspaso en el último momento, con la promesa de permitirle marcharse en verano si así lo deseaba, aunque nadie esperaba que las cosas cambiaran tan rápido.

Un giro inesperado en su destino

Las ausencias de Carreras y Wimendi obligaron a Arbeloa a darle una nueva oportunidad en dos partidos decisivos: el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City y el derbi contra el Atlético de Madrid. En ambos encuentros, cuajó una actuación destacada que le devolvió la confianza y cambió la opinión que la directiva y el cuerpo técnico tenían de él.

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Y después de que García estuviera a punto de marcharse a la Premier League, hoy es candidato a quedarse y renovar su contrato, que se extiende hasta 2027.

La decisión la tiene Florentino

La pelota está ahora en el tejado de Florentino Pérez, quien decidirá el destino de García al final de la temporada: o bien el jugador continúa su andadura en el equipo como alternativa a Álvaro Carreras, o se le abre la puerta para marcharse en verano. Entre una cosa y otra, Fran García sigue siendo un ejemplo de cómo solo dos partidos pueden cambiar el futuro de un jugador en el Real Madrid.