¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Europa League
team-logoSturm Graz
Graz-Liebenau Stadium
team-logoMIK CM Celje
¡Mira aquí! Disney+
GOAL-e
Con la colaboración de

Sturm Graz vs. NK Celje hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Sturm Graz vs MIK CM Celje
Sturm Graz
MIK CM Celje
Europa League

El Sturm Graz se enfrenta al NK Celje en la Europa League. Pero ¿quién ofrece o retransmite hoy el partido en directo por televisión y streaming?

¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Entre en la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

La Europa League en televisión

Transmisión de la Europa League
Disney+ logo

Disney+

✅ Transmite partidos simultáneos en directo

✅ Incluye señales básicas de ESPN

✅ Pausá y reviví partidos grabados

Precio mensual desde$11.999

Sturm Graz vs. NK Celje: hora de inicio

crest
Europa League - Jornada 4
Graz-Liebenau Stadium

La actualidad de la semana: ¿cómo les ha ido al Sturm Graz y al NK Celje?

El Sturm Graz llega con un balance dispar en sus últimos cinco partidos: dos victorias, dos empates y una derrota. En el más reciente empató 1-1 ante el Wolfsberger AC en la Bundesliga. Destaca especialmente la victoria por 1-0 frente al Marsella en la Europa League, mientras que el 3-2 contra el Austria Lustenau en la Copa figuró como derrota. En esos cinco partidos, el Sturm Graz marcó 13 goles y encajó siete.

El NK Celje atraviesa un momento igualmente irregular: una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El más reciente terminó con un contundente 4-0 ante el Nafta en la SNL eslovena. El 2-2 frente al RB Salzburgo en la Europa League sigue siendo su resultado más llamativo, aunque después llegó una derrota por 0-3 contra el Omonia Nicosia. En ese periodo, el Celje marcó siete goles y encajó seis.

SGR

SGR - Formulario

GAK
W6-1
OM
W1-0
RIE
D2-2
LUS
L3-2
WAC
D1-1
Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CEL

CEL - Formulario

OMO
L0-3
MAR
D0-0
SAL
D2-2
OLJ
D1-1
NAF
W4-0
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Sturm Graz vs. NK Celje: alineaciones

Sturm Graz contra MIK CM Celje alineaciones probables

Manager

  • F. Ingolitsch

Sturm Graz vs. NK Celje: estado de forma

SGR

SGR - Formulario

GAK
W6-1
OM
W1-0
RIE
D2-2
LUS
L3-2
WAC
D1-1
Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CEL

CEL - Formulario

OMO
L0-3
MAR
D0-0
SAL
D2-2
OLJ
D1-1
NAF
W4-0
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Sturm Graz vs. NK Celje: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Sturm GrazEmpateMIK CM Celje
2
1
0
Amistosos
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
2
MIK CM Celje badge
MIK CM Celje
CEL
0
F
Amistosos
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
6
MIK CM Celje badge
MIK CM Celje
CEL
2
F
Amistosos
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
1
MIK CM Celje badge
MIK CM Celje
CEL
1
F
9Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/3
Ambos equipos marcaron2/3

Sturm Graz vs. NK Celje: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
W
W
W
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
L
W
W
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
13
LyonLyonOL
320156-16
L
W
W
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
31113304
W
D
L
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
20
NEC NimegaNEC NimegaNEC
311158-34
W
D
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
311136-34
D
L
W
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
W
L
L
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
W
L
L
24
AC MilánAC MilánMIL
310245-13
L
W
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
L
D
L
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
L
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google