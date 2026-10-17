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Liga Profesional - Jornada 13 17 oct 2026 - 19:00

Cómo ver Vélez Sarsfield vs Gimnasia Mendoza en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Vélez Sarsfield y Gimnasia Mendoza se puede ver en vivo por TV y streaming. A continuación encontrás las opciones de transmisión disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Vélez Sarsfield recibe a Gimnasia Mendoza en un partido de la Liga Profesional argentina. El equipo de Guillermo Barros Schelotto busca recuperar terreno tras una racha irregular que lo tiene mirando hacia arriba en la tabla.

Vélez llega a este encuentro con resultados dispares en las últimas semanas. La derrota ante Lanús por 2-0 en su última salida dejó una imagen preocupante, aunque el conjunto de Liniers había mostrado mejor cara en encuentros anteriores de la misma competencia.

Gimnasia Mendoza, conducido por Darío Franco, viene de una victoria importante ante Newell's Old Boys por 1-0, resultado que le dio aire y confianza al plantel mendocino. Sin embargo, la irregularidad también es una marca de su campaña reciente.

El antecedente directo más reciente favoreció a Gimnasia Mendoza, que venció a Vélez por 3-2 en abril de este año. Ese resultado le da al visitante razones para creer que puede repetir la hazaña de visita.

Ambos equipos se encuentran en posiciones similares dentro del Clausura Grupo A, lo que convierte este duelo en un partido con implicancias directas para la clasificación. Cada punto tiene peso en esta etapa de la temporada.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, por qué canal se transmite y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Guillermo Barros Schelotto conduce a Vélez Sarsfield sin que se hayan confirmado bajas por lesión o suspensión de cara a este encuentro. La información sobre el once probable se actualizará cuando esté disponible, más cerca del inicio del partido.

En el lado visitante, Darío Franco dirige a Gimnasia Mendoza sin novedades confirmadas sobre lesionados o suspendidos. Las novedades del plantel se irán conociendo en las horas previas al encuentro.

Forma

Vélez Sarsfield llega con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue una caída por 2-0 ante Lanús, aunque antes había empatado 2-2 con Platense y ganado 3-2 frente a Tigre. En total, el equipo anotó siete goles y recibió seis en ese tramo, lo que refleja una línea defensiva con margen de mejora.

Gimnasia Mendoza, por su parte, registra una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente fue por 1-0 ante Newell's Old Boys, pero antes había sufrido una goleada de 3-0 a manos de Estudiantes. El equipo mendocino marcó tres goles y encajó cinco en ese período, con una tendencia a los partidos cerrados cuando no enfrenta rivales de mayor jerarquía.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Liga Profesional Gimnasia Mendoza GIM 3 Vélez Sarsfield SAR 2 F 2 Goles marcados 3 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único antecedente disponible entre ambos equipos en los últimos tiempos corresponde a la fecha del 3 de abril de 2026, cuando Gimnasia Mendoza venció a Vélez Sarsfield por 3-2 como local en la Liga Profesional. Ese resultado marca que el visitante tiene la ventaja en el cruce más reciente entre estos dos clubes.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Vélez Sarsfield ocupa la cuarta posición y Gimnasia Mendoza la quinta, lo que significa que ambos equipos están separados por muy poco en la lucha por los primeros puestos del grupo. En el Apertura Grupo A, Vélez figura tercero mientras que Gimnasia Mendoza se ubica décimo, una diferencia que muestra el mejor rendimiento acumulado del local en esa fase de la competencia.