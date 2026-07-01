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Cómo ver USA vs Bosnia and Herzegovina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este miércoles 1 de julio en el Levi's Stadium de Santa Clara en los Octavos de Final del Mundial 2026. Es el primer partido de la fase eliminatoria para la selección anfitriona, que buscará aprovechar la energía de su público para avanzar en el torneo.

La USMNT llega al encuentro tras terminar primera en el Grupo D con seis puntos, gracias a victorias ante Paraguay (4-1) y Australia (2-0). La derrota por 3-2 frente a Turquía en el último partido de la fase de grupos no empañó un rendimiento general sólido bajo las órdenes de Mauricio Pochettino.

El técnico argentino ha pedido calma a sus jugadores durante la semana de preparación. "La relajación trae concentración", citó Pochettino al recordar las palabras de Jorge Valdano, y esa filosofía ha marcado el ambiente del equipo de cara a la eliminatoria.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, llega como uno de los mejores terceros del Grupo B, con cuatro puntos. Los Zmajevi cerraron la fase de grupos con una victoria contundente por 3-1 ante Catar, aunque antes habían encajado una dura derrota por 4-1 ante Suiza. Su presencia en el Mundial ya es histórica: clasificaron eliminando a Italia, campeona del mundo en cuatro ocasiones.

El veterano Edin Dzeko lidera el ataque bosnio con su experiencia y capacidad para generar peligro, mientras que Christian Pulisic será la referencia ofensiva de un Estados Unidos que ha demostrado tener gol de sobra. Folarin Balogun también llega con confianza tras anotar en el torneo.

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Noticias del equipo y escuadras

Mauricio Pochettino tiene a su disposición un once probable encabezado por Matt Freese bajo los palos, con una línea defensiva formada por Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream y Antonee Robinson. En el mediocampo se espera la presencia de Tyler Adams, Weston McKennie y Malik Tillman, mientras que Christian Pulisic y Sergino Dest acompañarían a Folarin Balogun en la línea de ataque. No se han reportado lesiones ni sanciones en el bando local, aunque se añadirán novedades conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el caso de Bosnia y Herzegovina, Sergej Barbarez cuenta con un once probable que sitúa a Nikola Vasilj en portería, con Amar Dedic, Tarik Muharemovic, Nikola Katic y Sead Kolasinac en defensa. Benjamin Tahirovic, Ivan Basic, Esmir Bajraktarevic y Kerim Alajbegovic formarían el bloque de mediocampo, con Edin Dzeko y Ermedin Demirovic como dupla atacante. Tampoco hay bajas confirmadas en el equipo visitante de cara a este partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 15 C. Roldan

22 M. McKenzie Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Estados Unidos llega con un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante Turquía en la fase de grupos del Mundial, que puso fin a su racha invicta en el torneo. Antes de esa caída, el equipo de Pochettino había goleado a Paraguay por 4-1 y a Australia por 2-0. En los amistosos previos al torneo, perdieron 2-1 ante Alemania y vencieron 3-2 a Senegal. En total, los estadounidenses marcaron 12 goles y encajaron 9 en esos cinco partidos, lo que refleja una capacidad ofensiva notable acompañada de cierta fragilidad defensiva.

Bosnia y Herzegovina acumula una victoria, tres empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. Su mejor actuación reciente fue el triunfo por 3-1 ante Catar el 24 de junio, mientras que la derrota más abultada llegó ante Suiza por 4-1. Los Zmajevi empataron a uno tanto con Canadá como con Panamá, y cerraron los amistosos con un 0-0 ante Macedonia del Norte. En ese tramo, marcaron 6 goles y recibieron 7.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último antecedente entre ambas selecciones data del 19 de diciembre de 2021, cuando Estados Unidos se impuso por 1-0 a Bosnia y Herzegovina en un partido amistoso. Antes de ese encuentro, los dos equipos habían igualado sin goles en enero de 2018, también en un amistoso. El único otro duelo registrado tuvo lugar el 14 de agosto de 2013, cuando Bosnia y Herzegovina recibió a Estados Unidos y perdió por 3-4. En el cómputo global de los tres partidos, la USMNT suma dos victorias y un empate, con cinco goles a favor y tres en contra.

Clasificación

En la tabla de la Copa del Mundo, Estados Unidos terminó primero en el Grupo D, mientras que Bosnia y Herzegovina concluyó tercera en el Grupo B.