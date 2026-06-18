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World Cup - Copa del Mundo - Grupo B Los Angeles Stadium

Cómo ver Switzerland vs Bosnia and Herzegovina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina se puede ver en directo a través de los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming disponibles en tu región.

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Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentan en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California, en un partido del Grupo B de la Copa del Mundo 2026 que ninguno de los dos equipos puede permitirse perder.

Ambas selecciones llegan a este encuentro empatadas a un punto tras los empates 1-1 de la primera jornada. Suiza cedió un gol en el minuto 93 ante Catar, cuando Miro Muheim anotó en propia puerta para arrebatarle una victoria que parecía asegurada después de que Breel Embolo abriera el marcador desde el punto de penalti.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, demostró solidez defensiva ante Canadá en Toronto. Los Zmajevi resistieron durante gran parte del partido, aunque terminaron cediendo el empate en el minuto 77 ante Cyle Larin. El resultado les da margen de maniobra, pero también les exige dar un paso adelante en ataque.

Murat Yakin sabe que su equipo dominó con claridad en Santa Clara, acumulando 26 remates, pero la falta de contundencia frente al gol lo condenó. El técnico suizo cuenta con un bloque experimentado liderado por el capitán Granit Xhaka y necesita que Dan Ndoye y los extremos aporten mayor verticalidad para abrir la defensa rival.

Sergej Barbarez afronta un puzzle de selección más complicado. La disponibilidad de Edin Džeko, de 40 años, sigue en el aire por una lesión en el hombro que lo dejó fuera del once inicial ante Canadá. Si el veterano delantero no está al cien por cien, Jovo Lukić, autor del gol de cabeza en Toronto, volverá a liderar el ataque.

Con los cuatro equipos del Grupo B igualados a un punto y con idéntica diferencia de goles, este partido en Los Ángeles es el punto de inflexión del grupo. El ganador se coloca en la senda del pase a la siguiente ronda; el perdedor queda al borde de la eliminación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Murat Yakin dispone de toda la plantilla suiza para este partido, sin bajas por lesión ni sanción confirmadas. El técnico alineará previsiblemente a Gregor Kobel bajo palos, con una defensa formada por Denis Zakaria, Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji y Nico Elvedi. Remo Freuler y Granit Xhaka formarán el doble pivote, con Michel Aebischer como interior. Dan Ndoye y Ruben Vargas actuarán en banda, y Breel Embolo encabezará el ataque.

Sergej Barbarez tampoco tiene bajas confirmadas por lesión o suspensión en el equipo bosnio, aunque la situación de Edin Džeko sigue siendo una incógnita no reflejada en los datos oficiales. El once proyectado sitúa a Nikola Vasilj en portería, con Sead Kolašinac, Nikola Katić, Amar Dedić y Tarik Muharemović en defensa. Benjamin Tahirović e Ivan Bašić formarán el centro del campo junto a Amar Memić, mientras que Esmir Bajraktarević y Jovo Lukić apoyarán a Ermedin Demirović en ataque. Se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Suiza llega con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Catar el 13 de junio en la primera jornada del Mundial, partido que los suizos dominaron con claridad pero en el que pagaron cara su falta de puntería. El mejor resultado del ciclo fue la goleada 4-1 a Jordania el 31 de mayo. La Nati marcó siete goles y encajó siete en esos cinco compromisos, con la derrota 4-3 ante Alemania en marzo como señal de alerta defensiva.

Bosnia y Herzegovina suma una victoria, tres empates y una derrota en el mismo período. Los Zmajevi empataron 1-1 con Canadá el 12 de junio en su debut mundialista y también igualaron 1-1 con Panamá el 6 de junio. Su única victoria en la secuencia llegó ante Italia en la clasificación europea, y también superaron a Gales por el mismo sistema de cómputo. El equipo de Barbarez anotó cuatro goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

SUI Último partidos BIH 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Switzerland 0 - 2 Bosnia and Herzegovina 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El historial entre ambas selecciones en los datos disponibles se reduce a un único precedente. Bosnia y Herzegovina venció 2-0 a Suiza en un amistoso disputado el 29 de marzo de 2016, con los bosnios como visitantes. Aquel resultado convierte este partido del Grupo B del Mundial 2026 en solo el segundo encuentro registrado entre las dos naciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo B de la Copa del Mundo, Suiza ocupa la primera posición y Bosnia y Herzegovina la cuarta tras la primera jornada.