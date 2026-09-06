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Liga Profesional - Jornada 8 6 sept 2026 - 20:30

Cómo ver Racing Club vs Atlético Tucuman en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Racing Club y Atlético Tucumán se puede ver en vivo por televisión y streaming. A continuación se detallan los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Racing Club recibe a Atlético Tucumán en un partido de Liga Profesional con implicaciones directas en las tablas del Clausura y el Apertura. El encuentro se disputa en casa de la Academia, que busca revertir una racha irregular en el torneo local.

El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda llega a este compromiso en un momento delicado. Racing acumula tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de Liga Profesional, incluyendo una caída ante Independiente Rivadavia por 3-1 el 31 de agosto. El único punto rescatado en ese tramo fue el empate 1-1 frente a Boca Juniors.

Atlético Tucumán, bajo las órdenes de Julio César Falcioni, atraviesa una fase de resultados más estables aunque sin brillantez. El conjunto tucumano llega sin perder en sus dos últimas salidas, con un empate sin goles ante Belgrano como resultado más reciente en la Liga Profesional.

En el historial reciente entre ambos, Racing tiene motivos para el optimismo. El último enfrentamiento, disputado en marzo de 2026, terminó con una victoria contundente de la Academia por 3-0 en condición de visitante. Ese resultado confirma la superioridad reciente del equipo de Vojvoda en este cruce.

El partido tiene peso en la tabla del Clausura Grupo B, donde Atlético Tucumán ocupa la decimocuarta posición y Racing el octavo lugar. Tres puntos en juego que pueden mover sensiblemente las posiciones en ambas zonas de clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Racing Club vs Atlético Tucumán en vivo, incluyendo el canal de TV y las opciones de streaming disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Juan Pablo Vojvoda conduce a Racing Club para este partido de Liga Profesional. Por el momento no hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. Los datos del equipo se actualizarán cuando estén disponibles.

Julio César Falcioni dirige a Atlético Tucumán en este encuentro. El conjunto visitante tampoco registra bajas confirmadas por lesión o suspensión en la información disponible, y no se ha publicado una alineación proyectada. Se esperan novedades más cerca de la hora de inicio.

Forma

Racing Club suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos competitivos. Su resultado más reciente fue una derrota 3-1 ante Independiente Rivadavia el 31 de agosto en la Liga Profesional. Antes de eso, igualaron 1-1 con Boca Juniors y perdieron 0-1 ante Banfield. La única victoria en el tramo llegó ante Belgrano por 1-0 en Copa. Racing ha marcado cinco goles y recibido seis en esos cinco encuentros.

Atlético Tucumán registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante Belgrano el 30 de agosto en la Liga Profesional, que se suma al 0-0 ante Instituto del 22 de agosto. La victoria más destacada del período fue la goleada 4-0 a Independiente en Copa. El único tropiezo fue la derrota 1-2 ante Sarmiento el 8 de agosto. El Decano ha marcado cinco goles y no ha recibido ninguno en sus últimos cuatro partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos clubes se disputó el 4 de marzo de 2026 en la Liga Profesional, con Racing Club ganando 3-0 como visitante en Tucumán. El antecedente anterior, de septiembre de 2024, había favorecido a Atlético Tucumán por 1-0 en su estadio. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, Racing Club se impuso en tres ocasiones, Atlético Tucumán ganó en una, y un partido terminó igualado.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Atlético Tucumán ocupa la decimocuarta posición y Racing Club el octavo lugar. En el Apertura Grupo B, Racing Club está en el octavo puesto mientras que Atlético Tucumán figura decimotercero.