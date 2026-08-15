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Liga Profesional - Jornada 5 15 ago 2026 - 18:00

Cómo ver Newell's Old Boys vs Deportivo Riestra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en vivo por TNT Sports Argentina y a través de la plataforma de streaming Max Argentina. A continuación encontrás las opciones disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Newell's Old Boys recibe a Deportivo Riestra en un partido de la Liga Profesional argentina que llega en un momento delicado para el equipo local. Frank Kudelka necesita una respuesta de su equipo en Rosario.

Los leprosos atraviesan un tramo irregular. La igualdad 2-2 ante Boca Juniors del 2 de agosto mostró que el equipo tiene nivel para competir con los grandes, pero las derrotas consecutivas ante Independiente y Defensa y Justicia dejaron a Newell's en una posición incómoda en la tabla.

Riestra llega con confianza. El 3-0 sobre Boca Juniors del 26 de julio fue una señal clara de que Guillermo Duro tiene un equipo que no se achica ante nadie, y la victoria 2-0 ante Estudiantes el 8 de agosto confirmó que ese resultado no fue casualidad.

En la tabla del Clausura Grupo A, los de Rosario son décimos mientras que el visitante ocupa el cuarto puesto. La diferencia de posiciones habla por sí sola: Riestra llega con más momentum y con menos presión encima.

Duro sabe, sin embargo, que visitar Rosario exige concentración defensiva. La derrota 1-0 ante Barracas Central el 2 de agosto mostró que el equipo también tiene sus propias inconsistencias.

Newell's buscará aprovechar el factor local para cortar una racha que ya empieza a preocupar a su gente. A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Frank Kudelka no cuenta con información confirmada sobre lesionados o suspendidos de cara a este partido, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. Se esperan novedades más cerca del pitido inicial.

En el caso de Deportivo Riestra, Guillermo Duro tampoco tiene bajas confirmadas ni un equipo proyectado disponible de manera oficial. La información del plantel visitante se actualizará a medida que esté disponible.

Forma

Newell's Old Boys llegan con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. El resultado más reciente fue la caída 2-1 ante Defensa y Justicia el 9 de agosto, precedida por el empate 2-2 con Boca Juniors. En ese tramo, el equipo de Kudelka marcó cinco goles y recibió cinco.

Deportivo Riestra presentan tres victorias y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones entre todas las competencias. Su partido más reciente fue el triunfo 2-0 sobre Estudiantes el 8 de agosto, mientras que el 3-0 ante Boca Juniors del 26 de julio fue su resultado más contundente del período. Las caídas ante Barracas Central y Defensa y Justicia son las únicas manchas en un tramo que en términos generales ha sido positivo. Riestra convirtió siete goles y recibió tres en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambos equipos data de febrero de 2026, cuando el partido terminó 1-1 en cancha de Deportivo Riestra por la Liga Profesional. Antes de ese encuentro, los dos equipos igualaron 3-3 en septiembre de 2024, también en la misma sede y en el mismo torneo. En los tres cruces registrados, Newell's Old Boys se llevó una victoria, mientras que los otros dos terminaron en empate.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Deportivo Riestra marcha cuarto y Newell's Old Boys es décimo. En el Apertura Grupo A, los rojinegros son decimocuartos y Riestra decimoquintos.