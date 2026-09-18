Gimnasia Mendoza recibe a Deportivo Riestra en la Liga Profesional, con ambos equipos buscando puntos importantes en una tabla donde las diferencias siguen siendo ajustadas. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 10 19 sept 2026 - 13:30

Cómo sintonizar el Gimnasia Mendoza vs Deportivo Riestra

El partido entre Gimnasia Mendoza y Deportivo Riestra se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

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Acerca del encuentro

El equipo local, dirigido por Darío Franco, llega al partido con un buen arranque de racha: tres victorias en sus últimos cinco encuentros lo ubican en una posición cómoda dentro del Grupo A del Clausura, cuarto en la tabla.

Deportivo Riestra, en cambio, atraviesa un momento más complicado. El conjunto de Guillermo Duro no ha podido ganar en sus últimas cuatro presentaciones, acumulando una derrota y tres empates que lo mantienen en la parte baja de la tabla.

El historial reciente entre ambos equipos no ofrece demasiados goles: los últimos tres cruces terminaron sin anotaciones, lo que sugiere que el partido podría resolverse por los detalles.

Riestra necesita cortar la racha negativa para no alejarse de los puestos de clasificación, mientras que Franco buscará consolidar la buena dinámica de su equipo ante su gente.

Noticias de los equipos y escuadras

Darío Franco no registra bajas confirmadas por lesión ni suspensión en el plantel de Gimnasia Mendoza, y las novedades del equipo se irán actualizando a medida que se acerque el inicio del partido.

En Deportivo Riestra, Guillermo Duro tampoco cuenta con ausencias reportadas en este momento. Se esperan más detalles sobre la formación visitante en las horas previas al encuentro.

Forma

Gimnasia Mendoza llega con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su presentación más reciente fue una caída 2-0 ante Defensa y Justicia en la Liga Profesional, aunque antes de eso igualó 2-2 con Boca Juniors. Las tres victorias anteriores incluyen un 3-1 sobre Talleres y un triunfo 0-3 ante Independiente. En total, el equipo de Franco marcó diez goles y recibió siete en ese tramo.

Deportivo Riestra llega con dos empates y una derrota en sus últimas tres presentaciones. Su partido más reciente fue una derrota 0-3 ante Lanús en la Liga Profesional. Antes de eso, igualó 1-1 con Platense y 1-1 con Vélez Sarsfield. En los últimos cinco encuentros, el equipo de Duro convirtió tres goles y encajó seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último cruce entre estos equipos se disputó el 12 de marzo de 2026 en la Liga Profesional y terminó 0-0, con Deportivo Riestra como local. En los cinco antecedentes disponibles, ningún equipo domina con claridad: Gimnasia Mendoza suma una victoria, Deportivo Riestra una, y tres partidos terminaron en empate, con tres de esos cinco encuentros sin goles.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Gimnasia Mendoza marcha cuarto mientras que Deportivo Riestra se ubica decimosegundo. En el Apertura Grupo A, los locales están décimos y los visitantes decimoquintos.