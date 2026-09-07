El Manchester City arranca su camino en la Liga de Campeones con un desplazamiento al Estadio do Dragão para enfrentarse al FC Oporto en Porto. Enzo Maresca lleva a sus pupilos a Portugal con la confianza que da un inicio de temporada sólido en la Premier League. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

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Acerca del encuentro

El City llega en un buen momento. Tres victorias consecutivas en el campeonato doméstico, incluida la más reciente ante Coventry por la mínima, respaldan la llegada del equipo inglés a la competición europea. Iliman Ndiaye, fichaje de última hora del mercado de verano, ya ha dejado su impronta en el equipo de Maresca.

Sin embargo, el técnico italiano sabe que la exigencia aumenta en Europa. Voces críticas dentro del mundo del fútbol no están convencidas de que Maresca pueda replicar el éxito de su predecesor, y esta noche en Porto es una primera prueba de altura continental.

El Oporto, dirigido por Francesco Farioli, llega al encuentro con un rendimiento impecable en la Primeira Liga: cinco victorias en cinco partidos, sin conocer la derrota en lo que va de temporada. Los dragones han encontrado regularidad y llegan con la moral alta a este duelo europeo.

Ambos conjuntos ocupan la primera posición en sus respectivos grupos de la Liga de Campeones. El partido promete intensidad desde el primer minuto en un escenario que el City conoce bien de encuentros europeos anteriores.

Noticias del equipo y escuadras

El Oporto no podrá contar con Victor Froholdt, Oskar Pietuszewski, Zaidu Sanusi, Samuel Aghehowa ni Vasco Sousa por lesión, mientras que Jan Bednarek cumple sanción. El once probable de Farioli apunta a Diogo Costa bajo palos, con una línea defensiva formada por Nehuen Perez, Francisco Moura, Alberto Costa y Jakub Kiwior. En el centro del campo y en ataque, Pablo Rosario, In-Beom Hwang, Gabriel Veiga y Pepe apoyarán a los delanteros Santiago Giménez y William Gomes.

Por parte del Manchester City, Jeremy Doku es la única baja por lesión confirmada. Maresca dispone de un once probable encabezado por Gianluigi Donnarumma en portería, con una defensa de cuatro compuesta por Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi y Josko Gvardiol. Elliot Anderson, Enzo Fernández y Rayan Cherki formarán el mediocampo, mientras que Iliman Ndiaye y Antoine Semenyo acompañarán a Erling Haaland en ataque.

Forma

El FC Oporto llega al partido con un balance perfecto de cinco victorias en cinco encuentros de Primeira Liga. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Moreirense el 4 de septiembre, y anteriormente golearon al Académico de Viseu por 0-3. En total, los dragones han marcado nueve goles y encajado dos en ese período, lo que refleja una solidez defensiva y ofensiva notable.

El Manchester City acumula cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, con la única derrota llegando ante el Arsenal por 3-0 en la Community Shield. En la Premier League, el equipo de Maresca ha ganado sus tres compromisos, incluida una contundente victoria por 1-4 ante el Crystal Palace. Los ciudadanos han anotado ocho goles y recibido cuatro en ese tramo de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos data del 1 de diciembre de 2020, cuando igualaron sin goles en el Estadio do Dragão en fase de grupos de la Liga de Campeones. En el partido de ida de aquella misma edición, el City venció por 3-1 en el Etihad. Revisando los cuatro enfrentamientos disponibles, el Manchester City no ha perdido ninguno, con dos victorias y dos empates, acumulando diez goles a favor por dos en contra.

Clasificación

Tanto el FC Oporto como el Manchester City ocupan la primera posición en la Liga de Campeones al inicio de la presente edición.