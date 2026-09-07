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FC Oporto vs Manchester City: Cómo ver el partido online, noticias, streaming en vivo y hora de inicio

FC Oporto vs Manchester City
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¿Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre FC Oporto y Manchester City? GOAL te presenta todo lo que necesitas para verlo en directo y ademas te informa de las ultimas noticias incluyendo de estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Manchester City arranca su camino en la Liga de Campeones con un desplazamiento al Estadio do Dragão para enfrentarse al FC Oporto en Porto. Enzo Maresca lleva a sus pupilos a Portugal con la confianza que da un inicio de temporada sólido en la Premier League. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Acerca del encuentro

El City llega en un buen momento. Tres victorias consecutivas en el campeonato doméstico, incluida la más reciente ante Coventry por la mínima, respaldan la llegada del equipo inglés a la competición europea. Iliman Ndiaye, fichaje de última hora del mercado de verano, ya ha dejado su impronta en el equipo de Maresca.

Sin embargo, el técnico italiano sabe que la exigencia aumenta en Europa. Voces críticas dentro del mundo del fútbol no están convencidas de que Maresca pueda replicar el éxito de su predecesor, y esta noche en Porto es una primera prueba de altura continental.

El Oporto, dirigido por Francesco Farioli, llega al encuentro con un rendimiento impecable en la Primeira Liga: cinco victorias en cinco partidos, sin conocer la derrota en lo que va de temporada. Los dragones han encontrado regularidad y llegan con la moral alta a este duelo europeo.

Ambos conjuntos ocupan la primera posición en sus respectivos grupos de la Liga de Campeones. El partido promete intensidad desde el primer minuto en un escenario que el City conoce bien de encuentros europeos anteriores.

Noticias del equipo y escuadras

FC Oporto contra Manchester City alineaciones probables

4-3-3
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
Formación
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
99D. Costa18N. Perez74F. Moura20A. Costa4J. Kiwior13P. Rosario16I. Hwang10G. Veiga11Pepe29Santiago Giménez7W. Gomes1G. Donnarumma3R. Dias45A. Khusanov6M. Guehi24J. Gvardiol5E. Anderson17Enzo Fernández10R. Cherki7I. Ndiaye42A. Semenyo9E. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
FC Oporto

Once inicial

Manchester City

Manager

  • F. Farioli
  • E. Maresca

El Oporto no podrá contar con Victor Froholdt, Oskar Pietuszewski, Zaidu Sanusi, Samuel Aghehowa ni Vasco Sousa por lesión, mientras que Jan Bednarek cumple sanción. El once probable de Farioli apunta a Diogo Costa bajo palos, con una línea defensiva formada por Nehuen Perez, Francisco Moura, Alberto Costa y Jakub Kiwior. En el centro del campo y en ataque, Pablo Rosario, In-Beom Hwang, Gabriel Veiga y Pepe apoyarán a los delanteros Santiago Giménez y William Gomes.

Por parte del Manchester City, Jeremy Doku es la única baja por lesión confirmada. Maresca dispone de un once probable encabezado por Gianluigi Donnarumma en portería, con una defensa de cuatro compuesta por Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi y Josko Gvardiol. Elliot Anderson, Enzo Fernández y Rayan Cherki formarán el mediocampo, mientras que Iliman Ndiaye y Antoine Semenyo acompañarán a Erling Haaland en ataque.

Forma

POR

POR - Formulario

ALV
W2-0
RA
W0-2
ARO
W2-0
VIS
W0-3
MOR
W2-1
Gol marcado (encajado)
11/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
MCI

MCI - Formulario

ATM
W3-1
ARS
L3-0
BOU
W2-1
CRY
W1-4
COV
W1-0
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El FC Oporto llega al partido con un balance perfecto de cinco victorias en cinco encuentros de Primeira Liga. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Moreirense el 4 de septiembre, y anteriormente golearon al Académico de Viseu por 0-3. En total, los dragones han marcado nueve goles y encajado dos en ese período, lo que refleja una solidez defensiva y ofensiva notable.

El Manchester City acumula cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, con la única derrota llegando ante el Arsenal por 3-0 en la Community Shield. En la Premier League, el equipo de Maresca ha ganado sus tres compromisos, incluida una contundente victoria por 1-4 ante el Crystal Palace. Los ciudadanos han anotado ocho goles y recibido cuatro en ese tramo de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FC OportoEmpateManchester City
0
1
3
Liga de Campeones
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Liga de Campeones
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
1
F
Europa League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
0
F
Europa League
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
2Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/4
Ambos equipos marcaron2/4

El encuentro más reciente entre ambos equipos data del 1 de diciembre de 2020, cuando igualaron sin goles en el Estadio do Dragão en fase de grupos de la Liga de Campeones. En el partido de ida de aquella misma edición, el City venció por 3-1 en el Etihad. Revisando los cuatro enfrentamientos disponibles, el Manchester City no ha perdido ninguno, con dos victorias y dos empates, acumulando diez goles a favor por dos en contra.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

Tanto el FC Oporto como el Manchester City ocupan la primera posición en la Liga de Campeones al inicio de la presente edición.

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