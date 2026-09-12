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Liga Profesional - Jornada 9 12 sept 2026 - 13:45

Cómo ver Estudiantes vs Club Atlético Platense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. Los detalles de acceso a cada plataforma están indicados a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estudiantes recibe a Club Atlético Platense en la Liga Profesional, con Alexander Medina buscando recuperar terreno en una tabla donde el equipo de La Plata no ha logrado consolidarse en el Clausura.

El conjunto local llega a este partido después de un empate sin goles ante Corinthians en la Copa Libertadores, resultado que no terminó de conformar a nadie. Antes de eso, cayó 1-0 ante Vélez Sarsfield en liga, lo que refleja una irregularidad que Medina deberá corregir.

Platense, dirigido por Martín Palermo, viene de una derrota contundente ante Fluminense en la Copa Libertadores y no atraviesa su mejor momento en ninguna de las dos competencias que disputa.

En el plano doméstico, el Calamar empató con Deportivo Riestra y perdió ante Defensa y Justicia en sus últimas salidas por la liga, señales de un equipo que no termina de encontrar su mejor versión.

Estudiantes lidera el Apertura Grupo A, lo que le da un margen de confianza de cara a este choque. Platense, en cambio, aparece en el puesto 11 del mismo grupo, con la necesidad de sumar para no quedar descolgado.

A continuación, todo lo que necesitás saber para seguir el partido en vivo: canal de TV, opciones de streaming y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Alexander Medina conduce a Estudiantes para este partido de Liga Profesional. Por el momento no hay confirmaciones de lesionados ni suspendidos en el plantel local, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. La información se actualizará a medida que se acerque el inicio del encuentro.

Martín Palermo dirige a Club Atlético Platense. Al igual que el rival, el cuerpo técnico visitante no ha reportado bajas por lesión ni suspensión, y no se ha publicado un equipo confirmado. Se esperan novedades en las horas previas al partido.

Forma

Estudiantes llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Corinthians en la Copa Libertadores, mientras que antes de eso cayó 1-0 ante Vélez Sarsfield en la liga. El punto más alto de esa racha fue el triunfo 3-1 sobre Barracas Central. En total, el equipo de Medina marcó siete goles y recibió cuatro en ese período.

Platense registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones. El resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante Fluminense en la Copa Libertadores. Antes de eso, igualó 1-1 con Deportivo Riestra en la Liga Profesional. El equipo de Palermo anotó cinco goles y encajó cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 3 de mayo de 2026 en la Liga Profesional, cuando Platense recibió a Estudiantes y cayó 0-2. En los últimos cinco antecedentes, Estudiantes acumula tres victorias frente a dos de Platense, con un encuentro que finalizó en empate. Entre esos resultados se destacan el triunfo 2-1 de Estudiantes en el Trofeo de Campeones de diciembre de 2025 y la victoria 1-2 de Platense en la Copa de la Liga Profesional de marzo de 2024.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Estudiantes marcha 13° y Platense ocupa el puesto 11. En el Apertura Grupo A, Estudiantes lidera en la primera posición, mientras que Platense se ubica 12°.