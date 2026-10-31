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Liga Profesional
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Dónde ver el Deportivo Riestra vs Talleres en vivo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Deportivo Riestra vs Talleres
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GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga Profesional entre Deportivo Riestra y Talleres hoy. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, lesionados y sancionados, la hora de inicio del partido y más.

Deportivo Riestra recibe a Talleres en un partido de la Liga Profesional con dos equipos que atraviesan momentos muy distintos en la tabla del Clausura Grupo A. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Liga Profesional - Jornada 15

Cómo ver Deportivo Riestra vs Talleres en directo hoy

Deportivo Riestra vs Talleres se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

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Acerca del encuentro

El equipo de Guillermo Duro llega al encuentro sin victorias en sus últimas cinco presentaciones en el torneo, acumulando tres empates y dos derrotas. La falta de regularidad ofensiva —apenas dos goles convertidos en ese tramo— refleja las dificultades que enfrenta Riestra para generar peligro real.

Talleres, conducido por Omar de Felippe, tampoco atraviesa su mejor momento. Los cordobeses perdieron cuatro de sus últimos cinco partidos en la Liga Profesional, incluyendo una caída ante Defensa y Justicia en la fecha más reciente. Su posición en la tabla complica cualquier intento de escalar posiciones.

El historial reciente entre ambos favorece ligeramente a Talleres, que ganó el último duelo directo disputado en abril de 2026. Sin embargo, jugar de local puede ser el factor que incline la balanza para Riestra, que necesita sumar puntos con urgencia.

Con dos equipos que buscan salir de una racha negativa, el partido promete tensión desde el primer minuto.

Noticias de los equipos y escuadras

Deportivo Riestra contra Talleres alineaciones probables

Manager

  • G. Duro

Deportivo Riestra está dirigido por Guillermo Duro. Por el momento no se han confirmado lesionados ni suspendidos en el plantel local, aunque la información podría actualizarse en las horas previas al partido.

Talleres llega a este encuentro bajo las órdenes de Omar de Felippe. Tampoco hay novedades confirmadas sobre bajas por lesión o sanción en el equipo visitante, y se agregarán actualizaciones si la situación cambia antes del inicio.

Forma

DER

DER - Formulario

GIM
D0-0
CEC
D1-1
SAN
L1-0
UNI
D1-1
INS
L1-0
Gol marcado (encajado)
2/4
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
2/5
TAL

TAL - Formulario

INS
L3-1
BEL
L0-1
IND
D0-0
BOC
L2-1
DEY
L1-2
Gol marcado (encajado)
3/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Deportivo Riestra acumula cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Unión, mientras que antes sufrió una derrota por 1-0 ante San Lorenzo. En ese tramo, el conjunto de Duro marcó dos goles y recibió cuatro.

Talleres registra una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco presentaciones. El resultado más reciente fue una derrota 1-2 ante Defensa y Justicia, y también cayó 2-1 ante Boca Juniors en el mismo período. El equipo de De Felippe anotó dos goles y concedió ocho en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Deportivo RiestraEmpateTalleres
1
2
2
Liga Profesional
Talleres badge
Talleres
TAL
2
Deportivo Riestra badge
Deportivo Riestra
DER
0
F
Liga Profesional
Talleres badge
Talleres
TAL
0
Deportivo Riestra badge
Deportivo Riestra
DER
1
F
Liga Profesional
Deportivo Riestra badge
Deportivo Riestra
DER
0
Talleres badge
Talleres
TAL
0
F
Liga Profesional
Deportivo Riestra badge
Deportivo Riestra
DER
0
Talleres badge
Talleres
TAL
0
F
Copa de la Liga Profesional
Deportivo Riestra badge
Deportivo Riestra
DER
0
Talleres badge
Talleres
TAL
1
F
1Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron0/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en abril de 2026 en la Liga Profesional, con Talleres como local ganando 2-0. En los últimos cinco enfrentamientos, Talleres acumula tres victorias frente a una de Deportivo Riestra, con un partido terminado en empate.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Deportivo Riestra ocupa la decimotercera posición y Talleres la decimoquinta, lo que convierte este partido en un duelo entre dos equipos que necesitan puntos para alejarse de la zona baja de la tabla.

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