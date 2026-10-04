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Deportivo Riestra vs Central Cordoba de Santiago: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Deportivo Riestra vs Central Cordoba de Santiago
Deportivo Riestra
Central Cordoba de Santiago
Liga Profesional

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga Profesional entre Deportivo Riestra y Central Cordoba de Santiago. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Deportivo Riestra recibe a Central Córdoba de Santiago en un partido correspondiente a la Liga Profesional argentina. El equipo dirigido por Guillermo Duro busca cortar una racha negativa de resultados ante su público. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Cómo sintonizar el Deportivo Riestra vs Central Cordoba de Santiago

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Acerca del encuentro

Riestra atraviesa un momento irregular. En sus últimas cinco presentaciones no logró ninguna victoria, acumulando tres empates y dos derrotas, con el tropiezo ante Lanús como el golpe más reciente y contundente.

Central Córdoba, bajo las órdenes de Sebastián Domínguez, llega con sus propias dificultades. El equipo santiagueño no gana desde hace varias fechas y suma tres caídas en sus últimos cinco compromisos de liga.

El historial reciente entre ambos le da cierta ventaja a Riestra como local, aunque el último antecedente directo terminó con victoria visitante. Cada punto tiene peso en la tabla y ninguno de los dos puede permitirse seguir cediendo unidades.

Noticias de los equipos y escuadras

Deportivo Riestra contra Central Cordoba de Santiago alineaciones probables

Manager

  • G. Duro

Guillermo Duro conduce a Deportivo Riestra sin que se hayan confirmado lesionados ni suspendidos de cara a este partido; la alineación probable no ha sido difundida y cualquier novedad se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

Del lado visitante, Sebastián Domínguez tampoco ha revelado el once inicial ni se registran bajas confirmadas en el plantel de Central Córdoba de Santiago por el momento.

Forma

DER

DER - Formulario

SAR
D1-1
CAP
D1-1
BAN
L1-1
LAN
L0-3
GIM
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CEC

CEC - Formulario

TIG
L2-1
TAL
D0-0
IND
L0-1
BOC
L3-1
DEY
D2-2
Gol marcado (encajado)
4/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Deportivo Riestra llega al partido con un registro de cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 3-0 ante Lanús, y antes de eso igualó 1-1 con Platense y con Vélez Sarsfield. En total, el equipo marcó tres goles y recibió seis en ese tramo.

Central Córdoba de Santiago presenta un registro de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. El empate más reciente fue 2-2 ante Defensa y Justicia, mientras que la derrota ante Boca Juniors por 3-1 fue el resultado más abultado en contra. El equipo convirtió seis goles pero encajó siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Deportivo RiestraEmpateCentral Cordoba de Santiago
2
1
1
Liga Profesional
Central Cordoba de Santiago badge
Central Cordoba de Santiago
CEC
1
Deportivo Riestra badge
Deportivo Riestra
DER
0
F
Liga Profesional
Deportivo Riestra badge
Deportivo Riestra
DER
2
Central Cordoba de Santiago badge
Central Cordoba de Santiago
CEC
0
F
Liga Profesional
Central Cordoba de Santiago badge
Central Cordoba de Santiago
CEC
0
Deportivo Riestra badge
Deportivo Riestra
DER
0
F
Liga Profesional
Deportivo Riestra badge
Deportivo Riestra
DER
1
Central Cordoba de Santiago badge
Central Cordoba de Santiago
CEC
0
F
3Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/4
Ambos equipos marcaron0/4

El antecedente más reciente entre estos clubes tuvo lugar en marzo de 2026, con Central Córdoba de Santiago como local ganando 1-0. Antes de eso, Deportivo Riestra se había impuesto 2-0 en septiembre de 2025 jugando en casa. En los cuatro encuentros registrados, Riestra acumula dos triunfos, un empate y una derrota frente a Central Córdoba.

Clasificación

En la tabla del Clausura Grupo A, Deportivo Riestra ocupa una posición de mitad de tabla baja mientras que Central Córdoba se encuentra en los puestos más comprometidos, lo que convierte este duelo en un partido con implicaciones directas para ambos en su lucha por alejarse de la zona de descenso o para mejorar su ubicación en el grupo.

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